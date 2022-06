Alerta en Cali por caso de hepatitis aguada de origen desconocido en niño de 2 años

En abril de este año, en varias partes del mundo empezaron a registrarse casos de hepatitis aguda de origen desconocido en niños, es decir, que no corresponden a los virus identificados hasta la fecha.

Ahora, semanas después, la enfermedad tocó las puertas de Colombia, según el Instituto Nacional de Salud (INS), con un caso en Cali.

El paciente es un niño de dos años de edad, oriundo de la capital del Valle del Cauca, quien estuvo seis semanas hospitalizado por hepatitis aguada. Su evolución fue favorable, por lo que fue dado de alta y por suerte no requirió trasplante de hígado. “Se mantiene estable y bajo seguimiento médico en casa”, dijo el INS.

“Cuando se hace el estudio de la hepatitis se encuentra que es de esa que se está buscando en el mundo, la cual no tiene una causa aparente. El niño tiene un contacto comprobado con covid y adenovirus. Desarrolló esa enfermedad del hígado que se está estudiando en el mundo”, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Además de fiebre y malestar general, los pacientes con hepatitis también presentan coloración amarilla en sus ojos y piel, orina de color oscuro y materia fecal de color claro, explicaron las autoridades sanitarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 650 casos de hepatitis aguada de origen desconocido en el mundo. En América Latina han sido detectados 30 casos en países como Argentina, México, Panamá y Colombia.

El INS detalló que el contagio previo de covid y adenovirus, como también la ausencia de vacunación contra la hepatitis, son factores comunes en los casos detectados a nivel mundial.

“Por ahora, la evidencia parece dirigirse a una especie de hepatitis que hace que infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y afecten el sistema inmune. Así mismo se relaciona con infección previa por el virus del covid-19″, aseguró la entidad.

Por esta razón, las autoridades sanitarias insisten en la recomendación de vacunar a los niños contra la hepatitis.

Es importante mencionar que la hepatitis aguda de origen desconocido no es una enfermedad contagiosa o que se transmita a través de contactos estrechos con otras personas. “Lo que ocurre en los casos detectados es que cuando las personas se infectan, lo que sucede muchísimo tiempo antes de la aparición de la hepatitis, pueden infectar a otras, porque presentan virus respiratorios. Pero cuando tienen la hepatitis ya no son infectantes para otros, por lo que no se identifican otros casos de hepatitis en el núcleo cercano del menor confirmado”.

Esta hepatitis aguda, dice el INS, provoca que infecciones leves por adenovirus sean más graves o desencadenen un daño hepático y afecten el sistema inmune.

Para detectar la hepatitis de origen desconocido, lo que hacen los especialistas es identificar los virus comunes (denominados con las letras A, B, C, D, E). Si se descarta la presencia de uno de estos virus, se puede hablar de la presencia de la hepatitis de origen desconocido.

La enfermedad se presenta en menores de 16 años y, aunque no se tiene claro su origen, las autoridades sanitarias descartan que esté relacionada con la vacuna contra el covid-19.

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, mencionó que, tras conocer el caso, inició un proceso de capacitación del personal de la salud de la ciudad para atender y atender de forma oportuna posibles casos de hepatitis aguada de origen desconocido.

El caso de hepatitis aguada de origen desconocido detectado en el niño de dos años en Cali tiene en “vigilancia epidemiológica” y en alerta a las autoridades de la región.