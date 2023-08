Atención: indígenas se tomaron la Alcaldía de Jamundí y tienen secuestrados a todos los funcionarios

De acuerdo con información preliminar, la guardia indígena, al parecer, no va a permitir que los funcionarios se desplacen fuera de las oficinas.

“Hago parte de las seis autoridades mayores del resguardo. En este momento nos movilizamos aquí en la alcaldía, una minga pacífica entre el resguardo indígena Nasa y el cabildo indígena de Pueblo Nuevo, por el incumplimiento del señor alcalde, ya que teníamos unos acuerdos desde el 2013 y en todas las administraciones se había venido ejecutando, en este periodo no se ha podido por falta de voluntad del señor alcalde”, dijo al medio local Papel Periódico Jamundí.

COMUNIDADES INDÍGENAS SE TOMAN LA ALCALDÍA DE JAMUNDÍ A esta hora comunidades indígenas de #Jamundí se tomaron la alcaldía de este municipio. Funcionarios de las diferentes dependencias no pueden salir del recinto. En breve entregaremos declaraciones de estas comunidades. pic.twitter.com/XhHDtkK6Pl

🚨SECUESTRO MASIVO🚨 Llegó un grupo de indígenas y e tomaron la alcaldía empezaron a sacar de las oficinas los funcionarios y no los dejan salir de la alcaldía Jamundi. @PoliciaColombia pic.twitter.com/73viaLcz36

