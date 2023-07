Atención: lanzaron un artefacto explosivo en el sector Portal del Jordán, en Jamundí, Valle.

Asimismo subrayó que: “la famosa Paz total es un discurso nada mas, aquí tienen que venir del gobierno nacional y hablar con esos grupos que hay en las montañas, porque hasta el momento nadie les ha tocado, nadie los ha convocado, en elecciones los buscaron, les prometieron pero ahora no volvieron y eso es gravísimo porque cada vez la violencia está más desatada en el municipio”.

“Aquí hablamos de una deuda histórica pero de verdad, no es discurso. Primero (Juan Manuel) Santos no involucró al municipio en el proceso de paz; por eso es que Jamundí no hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), menos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y mucho menos de las zonas estratégicas de intervención integral. Actualmente, la paz total de Petro también nos tiene en el olvido, entonces ¿cuánta sangre más de inocentes tenemos que derramar para que el gobierno del presidente nos voltee a mirar?”, dijo.