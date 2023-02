Autoridades capturaron a un hombre por tentativa de feminicidio a su expareja en el Valle del Cauca

En las últimas horas, las autoridades en el Valle del Cauca, reportaron un terrible hecho en el municipio de El Dovio, donde un hombre de 19 años de edad habría ingresado a la casa de su expareja para posteriormente agredirla físicamente.

“El departamento de Policía del Valle del Cauca se permite informar que gracias al llamado de la comunidad fue capturado en flagrancia un hombre de 19 años, por los delitos de acceso carnal violento y tentativa de feminicidio”, dijo el coronel Ever Gómez.

En la declaración, también aseguró que el presunto agresor ingresó a la vivienda de la mujer, para posteriormente golpearla. “También intentó asfixiarla; de inmediato, la víctima fue trasladada a un hospital del sector con el fin de ser atendida asistencialmente, activando así la ruta de atención a la mujer”, agregó Gómez.

La mujer agredida alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial del municipio. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

Por último, dijo que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente, quien impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. “La Policía Nacional invita a las mujeres y víctimas de violencia a denunciar estos hechos a través de la línea #155″, finalizó el coronel.

De otro lado, en la ciudad de Cartagena (Bolívar), luego de avalar la veracidad de las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad de Vida, un juez penal del circuito condenó a la pena de 42 años y nueve meses de prisión a Mauricio Fidel Pedroza Cortecero, por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones dan cuenta de que la víctima le manifestó al hoy condenado su intención de separarse de él debido a sus infidelidades y a los constantes maltratos físicos y verbales a los que ella era sometida, decisión que no fue aceptada por el agresor, quien además la amenazó con arma blanca.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020, en una vivienda del barrio Villa Aranjuez, donde el hoy condenado, en medio de una discusión con su compañera sentimental, le roció alcohol y luego le prendió fuego con un encendedor.

En medio de una discusión con su compañera sentimental, le roció alcohol y luego le prendió fuego con un encendedor. - Foto: Getty Images/ bee32

Vecinos y familiares que se encontraban cerca del lugar auxiliaron a la mujer, de 28 años y la trasladaron hasta un centro asistencial, donde falleció seis días después ante la gravedad de sus heridas.

Pedroza Cortecero se encuentra privado de la libertad en la cárcel San Sebastián Ternera de La Heroica. Sin embargo, la sentencia fue apelada por la defensa del condenado.

Ruta de atención en casos de violencia

La secretaria de Bienestar Social de Cali explicó que en caso de violencia hay una ruta de atención oficial. Dependiendo de la situación, puede comunicarse con la Policía a la línea 155; también se puede llamar al 122 de la Fiscalía o acudir a la Comisaría de Familia más cercana.

“Si la mujer está lastimada físicamente, la recomendación es acudir a su sistema de salud, a su EPS para que la atiendan y ahí se activa la ruta. En el caso de que no se tenga claridad o haya dudas sobre activar o no la ruta de atención oficial, está la subsecretaría de Equidad de Género a través de la Casa Matria en Cali, donde hay atención 24 horas para servir de acompañamiento psicosocial y jurídico”, mencionó Penilla.

Si es víctima de violencia se puede comunicar a la línea 155 de la Policía Nacional. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La funcionaria agregó que constantemente se están realizando campañas de prevención de la violencia independiente si son hombres o mujeres.

“Lo hacemos así sin importar quién sea el victimario. Y es que si las mujeres no entendemos qué es violencia porque muchas acciones las hemos normalizado, las hemos vuelto paisaje en la vida cotidiana, no tendríamos mujeres que no tengan claridad sobre qué se debe entender como violencia y por lo tanto así saber qué decisión tomar, cómo alejarse, no permitir actos violentos, denunciar y demás. Por eso esta información la llevamos siempre en el territorio a hombres y mujeres, tanto en la prevención en hombre, como para que las mujeres sepan cómo actuar al momento de ser víctima de este tipo de violencia”, concluyó la Secretaría de Bienestar Social.