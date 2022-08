Cali: entre las ciudades en las que se podrán conseguir pruebas caseras para el VIH

La capital del Valle forma parte de un proyecto que se impulsará por primera vez en Colombia a través de la aplicación Te Cuidamos, el cual consiste en entregar pruebas caseras para detectar VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) de transmisión sexual.

El plan espera entregar 14.000 test en otras ciudades del país como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira.

La iniciativa es liderada por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EnTerritorio), con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Ministerio de Salud y Protección Social, y las secretarías de Salud de las ciudades que recibirán las pruebas con el fin de adelantar servicios de prevención enfocados en la población sexualmente diversa.

“Es una prueba de tamizaje para VIH que permite que, a través de dos gotas de sangre extraídas mediante un pinchazo en la yema del dedo, puedan conocer su estado de salud en privado, en un entorno que les resulte cómodo. Los resultados están listos en 15 minutos como máximo y no requiere de prescripción médica”, informó la entidad a través de un comunicado.

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo indicó que tienen un compromiso mundial de lograr, entre 2025 y 2030, que el 95 % de personas que viven con VIH conozcan su estado serológico con el fin de ayudar a cerrar esta brecha diagnóstica.

Se asegura que el autotest del VIH es fiable y detecta la infección, ocurrida 30 días antes de realizarse la prueba. Por esto, es posible que la infección por VIH ocurrida hace menos de 30 días, no sea detectada por esta prueba.

Además del VIH, también se estará realizando intervención de otras enfermedades como la tuberculosis y la covid-19. Grupos de campaña con el eslogan “Hey, hey, ¡Es contigo!”, estarán distribuidos en plazas públicas atrayendo a la ciudadanía para que se sienta apoyada en el proceso, así como educando sobre las formas de prevención y las generalidades de cada enfermedad.

Uno de los puntos más importantes para los expertos es el hecho de que la infección pueda detectarse a tiempo, ya que esto permite iniciar un tratamiento con medicamentos antivirales oportunamente, aumentando las probabilidades de éxito.

En Colombia existe uno de estos tipos de prueba que, aunque está disponible en organizaciones no gubernamentales, no es muy conocida y su uso es limitado. No obstante, cuando un colombiano quiere hacerse una serología, los profesionales de la salud puede apoyarlo con una de estas pruebas rápidas.

A 40 años de iniciada la pandemia de VIH/Sida, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas ONUSIDA estima que actualmente 37,7 millones de personas viven con VIH en todo el mundo.

En Latinoamérica, estos serían 2,4 millones y específicamente en Colombia, en 2021, se identificaron 134.636 personas que viven con VIH, representando un incremento del 30,1 % sobre los notificados en el 2020.

Asimismo, el 77,41 % de estas personas son hombres, la mayoría en un rango de edad entre 25 y 34 años.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) estableció los lineamientos y guía de práctica clínica para la realización de pruebas rápidas fuera de laboratorios. Una de las que están disponibles en las oenegé del país es la CheckNOW HIV Self-Test.

Como esta, hay varias que funcionan con una punción en el dedo, depositando la sangre en la prueba y arrojando resultados en cerca de 15 minutos. También hay algunos test que se pueden realizar con la saliva de la persona. Su principal ventaja es la discreción y comodidad.

Un hombre de 66 años se convirtió en la cuarta persona que se cura de VIH en el mundo

Científicos informaron que un hombre de 66 años se convirtió en la cuarta persona en curarse del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El paciente había vivido con el virus desde los años ochenta, y ahora es parte de la diminuta lista de personas que se han recuperado totalmente de la enfermedad, que continúa bajo estudios.

Según los medios de comunicación, el paciente -a quien se le reserva su identidad- fue sometido a un trasplante de médula ósea de un donante con capacidad de resistencia al VIH.

Sin embargo, los médicos no sabían de este valioso dato, y este procedimiento, que tenía como objetivo primario el tratamiento de su leucemia, se llevó a cabo en el centro integral de tratamiento para el cáncer City of Hope, ubicado en Duarte (California, Estados Unidos).

Ante los cuidados que se deben tener luego de un trasplante para que el cuerpo no rechace este nuevo huésped, el hombre dejó de tomar sus medicamentos contra el VIH, y se registró su curación.