Cayó temida banda de ladrones de motos en Pasto, así se las robaban

Una banda de atracadores tenía azotada a la ciudad de Pasto, Nariño. Los criminales, conocidos como Los Oportunos, hurtaban motos indiscriminadamente.

Sin embargo, el imperio delictivo se les acabó tras ser capturados en operativos y allanamientos realizados a sus viviendas por parte de agentes de la Sijín de la Policía.

Siete presuntos integrantes de esta estructura, con diferentes modalidades de robo, fueron detenidos. Se trata de Óscar Eduardo Portilla Martínez, Rober Alexander Erazo Erazo, Sebastián Camilo Morán, Geremy Nicolás Sánchez Cabrera, Brayán Stiven Quiroz Rodríguez, Dily Johana Valencia Ortega y Ana Lucía Burgos Rojas.

Estos sujetos se robaban las motos aplicando, principalmente, dos modalidades: halado, que consiste en llevarse los vehículos cuando su dueño no está presente usando diferentes técnicas, y asalto, valiéndose de armas de fuego para intimidar a los conductores.

Se llevaban los vehículos, que posteriormente eran vendidos a establecimientos comerciales o a compradores que desconocían su verdadera procedencia, de parqueaderos y vías públicas de la capital de Nariño.

En ese sentido, a Los Oportunos los acusaron de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y receptación. En los operativos para darles captura les encontraron una motocicleta con placa adulterada, seis teléfonos celulares y marihuana.

“Un juez penal de Pasto legalizó la imputación de cargos e impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los siete presuntos integrantes de la banda Los Oportunos en establecimiento carcelario”, puntualizó la Fiscalía General de la Nación. Así las cosas, enfrentarán su proceso con la justicia privados de la libertad.

Vehículos recuperados

Unos 230 automóviles y 391 motocicletas que habían sido robados mediante diversas modalidades fueron recuperados en lo corrido de este año en operativos policiales realizados en el departamento de Nariño.

Estos más de 600 vehículos dan cuenta de un incremento del 68 % en las recuperaciones logradas por las autoridades en esta región del país.

Además, en los operativos fueron capturadas 27 personas por el delito de receptación, 26 por el delito de hurto a automotores y 18 por el delito de hurto a motocicletas.

Los vehículos habían sido hurtados en modalidades de atraco y halado. De acuerdo con el Departamento de Policía de Nariño, los automotores robados son usados por los criminales para vender sus autopartes y cambiar sus placas y sistemas binarios para luego comercializados a precios inferiores a los del mercado.

Las autoridades instaron a la comunidad a denunciar este tipo de actividades delictivas y a verificar, con asesoría de la Sijín de la Policía, si un vehículo es robado antes de comprarlo.

Así mismo, recomendaron a los conductores, para prevenir robos de vehículos, no transportar personas desconocidas, estar atentos a los espejos retrovisores y a su entorno, no entregar las llaves a extraños, y evitar dejarlos en vía pública o al cuidado de personas que no son de confianza.

Los automóviles y motocicletas recuperadas por las autoridades fueron devueltos a sus dueños, quienes agradecieron la ayuda recibida.

Cabe resaltar que por estas fechas, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) han intensificado los operativos contra el hurto de vehículos en el departamento de Nariño.