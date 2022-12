Recuperaron más de 600 vehículos que habían sido robados en Nariño

Unos 230 automóviles y 391 motocicletas que habían sido robados mediante diversas modalidades fueron recuperados en lo corrido de este año en operativos policiales realizados en el departamento de Nariño.

Estos más de 600 vehículos dan cuenta de un incremento del 68 % en las recuperaciones logradas por las autoridades en esta región del país.

Además, en los operativos fueron capturadas 27 personas por el delito de receptación, 26 por el delito de hurto a automotores y 18 por el delito de hurto a motocicletas.

Los vehículos habían sido hurtados en modalidades de atraco y halado. De acuerdo con el Departamento de Policía de Nariño, los automotores robados son usados por los criminales para vender sus autopartes y cambiar sus placas y sistemas binarios para luego comercializados a precios inferiores a los del mercado.

Las autoridades instaron a la comunidad a denunciar este tipo de actividades delictivas y a verificar, con asesoría de la Sijín de la Policía, si un vehículo es robado antes de comprarlo.

Así mismo, recomendaron a los conductores, para prevenir robos de vehículos, no transportar personas desconocidas, estar atentos a los espejos retrovisores y a su entorno, no entregar las llaves a extraños, y evitar dejarlos en vía pública o al cuidado de personas que no son de confianza.

Los automóviles y motocicletas recuperadas por las autoridades fueron devueltos a sus dueños, quienes agradecieron la ayuda recibida.

Cabe resaltar que por estas fechas, uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte (Setra) y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) han intensificado los operativos contra el hurto de vehículos en el departamento de Nariño.

Cayó red de narcotráfico

Quince presuntos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al tráfico de heroína, marihuana y otras sustancias ilícitas desde Colombia hasta Ecuador fueron judicializados por las autoridades.

De acuerdo con la investigación realizada en conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, estas personas serían las responsables de adquirir y almacenar los estupefacientes en distintas zonas de Nariño. “Asimismo, estarían involucradas en la adecuación de caletas en vehículos particulares, motos y buses de servicio público para ocultar y garantizar el tránsito de los cargamentos a territorio extranjero”, agregó el ente acusador.

Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera simultánea en Popayán y Mercaderes (Cauca); Pasto, La Cruz, Túquerres y San Bernardo (Nariño); Villagarzón y Colón (Putumayo); Venadillo (Tolima), y Acacías (Meta).

Entre los detenidos están los señalados articuladores y financistas de la estructura, identificados como Floriberto Jesús Hidalgo Bastidas, alias Floro; Guillermo Albeiro Guarín Vanegas, alias Efraín, y Fabián Andrés Colorado Rivera, alias Armenia. Los demás cumplirían otros roles relacionados con la adquisición de los insumos, así como el acopio, almacenamiento y transporte de las sustancias ilícitas.

La Fiscalía imputó a los presuntos integrantes de la organización narcotraficante los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; concierto para delinquir agravado, y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Los cargos fueron aceptados por dos de los investigados, Jesús Armido Bolaños Urbano y Yimi Alexánder Arteaga Basante.

Por disposición del juez de control de garantías, los 15 investigados deberán cumplir medida de aseguramiento en una cárcel.

“Durante el último año se materializaron 16 incautaciones contra esta estructura, en las que se encontraron diversas cantidades de morfina, heroína y marihuana y se obtuvieron medidas cautelares con fines de comiso sobre 13 vehículos. De igual manera, fueron capturados en situación de flagrancia 19 de los presuntos transportadores de los estupefacientes”, agregó el ente acusador.