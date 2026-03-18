Cali

Clima en Cali: Ideam advierte jornada inestable durante este miércoles, 18 de marzo

La ciudadanía debe acatar las recomendaciones de las autoridades.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 7:08 a. m.
Clima en Cali.
Clima en Cali. Foto: Raúl Palacios

La ciudad de Cali tendrá este miércoles, 18 de marzo, una jornada que tendrá condiciones climáticas inestables, donde habría nubosidad, lluvias constantes y posibles tormentas eléctricas; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas”, dijo la entidad.

Las lluvias, dice el Ideam, no serán aisladas. Por el contrario, “especialmente durante la mañana, tarde y noche”, donde prevén eventos de lluvia en distintos puntos de la ciudad. Es necesario que la ciudadanía se encuentre alerta por estos cambios del clima que podrían afectar la movilidad.

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La temperatura máxima estimada para Cali será de 29 grados centígrados. Habrá calor y alta humedad, por lo que le piden a la ciudadanía estar bien hidratada.

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El Ideam alertó que en gran parte del país se mantiene “abundante nubosidad y persistencia de las precipitaciones”, con lluvias de variada intensidad en regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe.