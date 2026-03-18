Clima en Cali: Ideam advierte jornada inestable durante este miércoles, 18 de marzo

La ciudad de Cali tendrá este miércoles, 18 de marzo, una jornada que tendrá condiciones climáticas inestables, donde habría nubosidad, lluvias constantes y posibles tormentas eléctricas; así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias dispersas entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas”, dijo la entidad.

Las lluvias, dice el Ideam, no serán aisladas. Por el contrario, “especialmente durante la mañana, tarde y noche”, donde prevén eventos de lluvia en distintos puntos de la ciudad. Es necesario que la ciudadanía se encuentre alerta por estos cambios del clima que podrían afectar la movilidad.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias intermitentes y cielo nublado hoy 18 de marzo

La temperatura máxima estimada para Cali será de 29 grados centígrados. Habrá calor y alta humedad, por lo que le piden a la ciudadanía estar bien hidratada.

El Ideam alertó que en gran parte del país se mantiene “abundante nubosidad y persistencia de las precipitaciones”, con lluvias de variada intensidad en regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe.