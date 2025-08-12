Concierto de Jhonny Rivera en Nariño terminó en batalla campal: 30 heridos y una lluvia de botellas en plena presentación

Lo que debía ser una noche de música y celebración terminó convertido en una escena de pánico y violencia en La Unión, Nariño. El concierto del reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, realizado el sábado 9 de agosto en el marco de la Feria Agropecuaria y Cultural, culminó en una batalla campal que dejó al menos 30 personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El evento, considerado el acto central de las festividades, se llevaba a cabo en el parque Mariscal Sucre ante una multitud que, según el propio artista, podría haber alcanzado entre 12.000 y 15.000 asistentes. Sin embargo, la fiesta se vio interrumpida cuando, en medio del espectáculo, estalló una riña masiva entre varios asistentes, muchos de ellos en evidente estado de embriaguez.

“Botella va, botella viene”

Desde sus redes sociales, Jhonny Rivera relató que todo transcurría con normalidad y que el concierto estaba a pocos minutos de concluir cuando comenzaron los disturbios. “Faltaban trece minutos para terminar un concierto espectacular (…) y de la nada empiezan a tirar botellas”, explicó. El intérprete señaló que intentó continuar con la presentación, pero la violencia no cesaba: “Como que empezó una pelea, yo no alcancé a ver porque Yenny me dijo ‘amor, se formó una pelea’. Cuando yo veo, eso era una batalla campal de botellas. Fue impresionante”.

En varios videos compartidos en redes sociales se observa a grupos de hombres y mujeres intercambiando golpes, patadas y lanzando objetos desde diferentes puntos del parque. El caos obligó al artista a detener su show y a despedirse del público, lamentando que una jornada que debía ser de cultura y alegría quedara marcada por la violencia.

De la música al descontrol

El concierto había iniciado a las 6:00 p.m. con la participación de agrupaciones locales como los Hermanos Narváez, Danilo Parra, Jenny López y Cumbia Kalle. La presentación de Jhonny Rivera era la más esperada de la noche, pero la pelea generalizada convirtió la celebración en una madrugada de tensión.

Tras el altercado, la organización anunció que el evento continuaría con un baile, aunque buena parte del público optó por abandonar el lugar. Hasta el momento, ni la Alcaldía de La Unión ni el alcalde Jaime Montenegro Torres han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.