Conductores de transporte público en protesta necesitan tarjetas de operación para seguir trabajando

La protesta que inició este jueves al frente del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali se extendió hasta este viernes. Decenas de buses amanecieron sobre la Avenida 2 Norte a la espera de que representantes de la Alcaldía se reúnan con los conductores, quienes alegan sentirse afectados por parte de la secretaría de Movilidad.

Son al menos cincuenta los buses de Coomepal, que según voceros estarían amparados por la empresa Cañaveral, los que fueron instalados en esta zona del centro de la capital del Valle del Cauca a modo de protesta. Esta situación ha generado congestión vehicular, pues el espacio para transitar se redujo considerablemente.

William Molina, conductor de buses que está en la manifestación, le contó a SEMANA las motivaciones de la protesta. “Históricamente, hemos prestado el servicio de transporte en la ciudad, pero con la implementación del MIO fuimos desplazados para darle paso al sistema, el cual no ha podido con la movilidad. Estábamos pendientes de salir del sistema por reducción de oferta, pero el municipio nos falló porque entregamos los vehículos y no los han pagado. Por eso, lo que hicimos fue decidir prestando el servicio. Nos aliamos con otra empresa que nos diera los seguros y pólizas, tenemos todo en regla, pero nos están inmovilizando los vehículos por no tener tarjeta de operación”, explicó.

Los buses se instalaron en la Avenida 2 Norte, frente al CAM. - Foto: Tomada de redes sociales

Los conductores prevén no retirarse de las inmediaciones del CAM hasta que los atiendan. “Lo que queremos es que la administración se apersone de nuestro caso porque tenemos muchos inconvenientes con la secretaría de Movilidad, queremos llegar a un acuerdo”, añadió Molina.

La protesta ha causado congestión en la zona. - Foto: Tomada de redes sociales

Desde la secretaría de Movilidad de Cali informaron que el titular de esta dependencia, William Vallejo, se reunirá con los conductores y luego emitirá un pronunciamiento con las conclusiones del encuentro.

Hay que recordar que cuando inició la operación del MIO, en 2009, el objetivo era sacar de circulación totalmente a los buses tradicionales. Sin embargo, hasta ahora, este plan no se ha cumplido a cabalidad.

De hecho, recientemente, ante la crisis que afronta este sistema de transporte y la aprobación del proyecto de acuerdo 180, que permite inyectarle recursos para salvarlo, el alcalde Jorge Iván Ospina le abrió la puerta al regreso de los buses tradicionales.

El Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali enfrenta una fuerte crisis. - Foto: DANIEL JARAMILLO

“Nosotros ya no vamos a estar con el MIO únicamente como modelo, pasamos a un sistema inteligente e integrado de transporte público multimodal que dará vida nuevamente a tener la posibilidad de las gualas, del transporte público tradicional, del fortalecimiento del MIO, del MIO Cable, de la bicicleta, del tren de cercanías”, dijo Ospina en febrero de este año.