Congresista Christian Garcés se suma al pedido de Bolívar y López: “el alcalde de Cali debe renunciar”

El escándalo de corrupción de Empresas Municipales de Cali (Emcali) ha generado todo tipo de reacciones, luego de que se revelara un contrato de $215 mil millones de las Empresas Públicas de la capital del Valle con unión temporal AMI 2022.

La denuncia fue realizada por el dirigente sindical de Sintraemcali, Jhoni Trejos, quien publicó el contrato, el cual indica que un televisor de 55 pulgadas Smart LED fue cobrado por $42.897.987, mientras que en el mercado se encuentra en al menos $6 millones.

Asimismo, una silla ergonómica de uso intensivo 24/7 aparece en $17.968.474, una estación de trabajo tipo administrador en $49.327.594 y un teléfono IP para estaciones de trabajo en $1.368.519.

En Vicky en SEMANA, los senadores del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y Alexánder López se refirieron al respecto; este último dijo que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, debe renunciar al cargo.

El congresista López recordó que el alcalde también es el presidente de la junta directiva de Emcali, motivo por el cual tiene responsabilidad directa en ese escándalo por dicho contrato con la unión temporal AMI 2022.

“Por ello yo estoy pidiendo la renuncia del alcalde. Ese alcalde ya no le da garantías hoy a Cali. No les da garantías a cerca de dos millones y medio de ciudadanos que están reclamando no solamente que los dineros de la ciudad, de las empresas, se manejen de manera transparente, sino que se garanticen la seguridad y el bienestar de la ciudad”, dijo en Vicky en SEMANA el senador Alexánder López.

A esta petición se sumó el congresista Christian Garcés, quien en su cuenta de Twitter dijo: “Nos sumamos a la solicitud de los congresistas del Pacto Histórico @AlexLopezMaya y @GustavoBolivar. El alcalde @JorgeIvanOspina debe renunciar por los escándalos de corrupción y la lamentable situación de Cali. Todos unidos por el bienestar de los caleños”, manifestó.

De otro lado, Alexánder López, al ser consultado sobre quiénes estarían detrás de ese escándalo de corrupción en Cali, el congresista dijo que hace tres años se organizó una alianza en el Valle del Cauca para asumir el control territorial en materia política. Según el senador, está conformada por el alcalde Jorge Iván Ospina, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, “la consolidada” Clara Luz Roldán –actual gobernadora de ese departamento–, Juan Carlos Abadía, también exgobernador de esa región, “entre otras fuerzas políticas que llegaron a consolidar un acuerdo que les dio el triunfo en la Gobernación con Roldán, y en la Alcaldía, con Empresas Municipales de Cali”.

Por tal motivo, dijo que son esos políticos quienes deben responder políticamente al Valle del Cauca, al país, así como penal, fiscal y disciplinariamente, ante los organismos correspondientes por ese escándalo con el contrato de Emcali.

“Yo no puedo decir a quién se acierta, pues que sea una orden, o del alcalde de Cali o de la gobernadora del Valle, pero lo que sí puedo asegurar es que en Emcali se están presentando gravísimos hechos de corrupción (...) También, gerentes de energía como el señor Marino del Río, que también pertenece y tiene una orientación política; el gerente de Abastecimiento de Emcali; el gerente comercial, y el gerente de Telecomunicaciones también, pues hacen parte también de esta estrategia”, agregó López en Vicky en SEMANA.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar dijo que esas “mafias regionales” no solo existen en Cali, recalcando que en cada ciudad, departamento, existe una “mafia de saqueo”. El congresista señaló que el problema radica en que se termina cerrando un círculo con personeros y contralores, de modo que esos casos de corrupción no terminan generando ruido, sino hasta que la prensa los denuncia.

“Hay que decirlo. La prensa es la que está realizando la labor de los entes de control en Colombia. Por eso la valentía de Alexánder López que nos ha puesto de presente los nombres. Pero también decirle al país que un contrato como este, de $215 mil millones, tiene que tener la aprobación de una junta directiva, eso no lo hace el gerente solo; no creo que tenga la potestad de contratar $215 mil millones directamente sin que pase por la junta. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la junta directiva? Y ahí es donde uno dice: ‘aquí tiene que haber una complicidad directa, o mínimo por omisión’, pero tampoco que el solo gerente de la empresa tenga que pagar todos los platos rotos. Aquí tuvo que tener unas autorizaciones y si están robando, aquí comen todos”, aseveró Bolívar en Vicky en SEMANA.