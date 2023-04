Contraloría abrió proceso por presuntas irregularidades en construcción de hospital de Santander de Quilichao, Cauca

Se investigan las presuntas irregularidades en la ejecución contractual, consistentes en que al parecer no fueron provistos los recursos para realizar las obras necesarias.

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía estimada de $25.842 millones por los hechos relacionados con el contrato de obra No. 1201 de fecha 10 de agosto del 2017, el cual tenía como objeto la construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander.

Se investigan las presuntas irregularidades en la ejecución contractual, consistentes en que al parecer no fueron provistos los recursos para realizar las obras necesarias para cumplir los requisitos en lo que hace referencia al cumplimiento de las normas RETIE y RETILAP, las cuales se relacionan con los componentes eléctricos de la obra contratada, así como a la instalación de las nuevas redes junto al necesario ajuste de la red existente, que la obra requiere para su funcionamiento y certificación.

Asimismo, la Contraloría encontró que se realizó un anticipo por la suma de $5.663 millones, del cual existe un monto que al parecer no se ve materializado en la ejecución de la obra por no haber sido ejecutado.

Las propiedades del alcalde de Cali

Luego de que la Contraloría General de la República hiciera público el embargo de siete predios y dos cuentas bancarias del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se ha generado toda una ola de especulación sobre los bienes en poder del mandatario. Ospina dijo –un día después de conocido el embargo– que no tenía el número de propiedades que señalaba la Contraloría en su informe: “Yo no tengo propiedades.

“Entonces, no existe la posibilidad de embargar siete propiedades. Más allá de un lote y de una finca, yo no tengo más propiedades. Yo me separé de mi mujer y ella se quedó con el apartamento. Hace rato entregué mis otras propiedades a miembros de mi familia que las necesitan”.

Sin embargo, la Contraloría sostiene su tesis que sí son siete las propiedades y en su informe detalló el número de matrícula de cada uno de los bienes. Con base en esa información, SEMANA consultó el certificado de tradición y libertad y encontró, por ejemplo, que la finca a la que hace alusión el alcalde –y que hoy se encuentra embargada– está a nombre de terceros.

A nombre del alcalde, según los documentos públicos, hay cuatro garajes en el lujoso edificio Mirador del Oeste, ubicado en el barrio Normandía. En los certificados de tradición se especifica que se trata de los garajes 32, 33, 7 y 6, adquiridos el 15 de febrero de 2011 junto con Nelly Marcela Patiño, su expareja sentimental y la misma que el alcalde dice que se quedó con el apartamento.

En el certificado de tradición y libertad también se expone que estos mismos predios fueron objeto de un embargo por jurisdicción coactiva contra Jorge Iván Ospina Gómez entre 2012 y 2015 de parte de la Contraloría de Santiago de Cali.

Posteriormente, el 8 de mayo de 2019 el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de control de garantías le prohibió por seis meses al alcalde enajenar (vender) estos inmuebles.

Los otros predios embargados recientemente por la Contraloría General son el apartamento 302 del edificio Vista Hermosa en el barrio Miraflores, adquirido por Ospina el 6 de junio de 1995. En 2016, 21 años después de la compra, también fue embargado por la Contraloría de Santiago de Cali en un proceso de responsabilidad fiscal.