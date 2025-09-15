Suscribirse

Cauca

Denuncian el secuestro de abogado de la Defensoría del Pueblo en Caloto, Cauca

El funcionario labora en el programa de representación de víctimas en Santander de Quilichao.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 8:46 p. m.
Óscar Jordan Camacho, abogado de la Defensoría del Pueblo secuestrado en Caloto, Cauca.
La Defensoría del Pueblo denunció que el abogado Óscar Eduardo Jordan Camacho, defensor público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, fue secuestrado este lunes en el municipio de Caloto, Cauca.

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, brindó un panorama de lo que ocurre en esta zona del país. También habló de los riesgos de violencia que han detectado en Florida y Pradera, Valle del Cauca.
Según la entidad, el profesional fue retenido por hombres armados en las afueras de su casa.

“Este hecho constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues atenta contra la vida, la libertad y la integridad personal de un servidor público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas en el Norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado”, dijo la entidad.

Exigimos a los responsables su liberación inmediata y sin condiciones, así como el respeto por su vida y su integridad personal”, añadió.

Jordan Camacho, según la Defensoría, hace parte de un programa que presta “un servicio esencial para el acceso a la justicia para quienes de otra manera no podrían acceder a representación judicial”.

“Hacemos un llamado para que cesen estas prácticas que solo profundizan el dolor del país. Así mismo, trabajamos de la mano de las autoridades con el fin de lograr su pronto regreso al seno de su familia y a sus funciones en defensa de los derechos humanos”, señaló la Defensoría.

Marlon Cubillos, concejal de Cali y presidente del Partido Conservador, rechazó lo sucedido.

“Nos unimos al rechazo por el secuestro del defensor público del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao, Óscar Eduardo Jordán Camacho, ocurrido hoy en Caloto”, dijo en la red social X.

Por su parte, Hermes Pete, ex consejero mayor del CRIC representante a la Cámara por el Cauca, exigió que el abogado sea liberado.

“Exigimos pronta liberación del abogado Óscar Eduardo Jordán, funcionario de la Defensoría del Pueblo secuestrado hoy en el norte del Cauca. La información indica que el abogado fue abordado en Caloto por sujetos armados, que se lo llevaron con rumbo desconocido. Rechazo total”, escribió el congresista del Pacto Histórico.

Aún no es claro ni qué grupo armado se llevó al abogado ni cuáles son los motivos del secuestro, sin embargo, las autoridades ya están realizando labores en la zona del plagio para lograr su liberación.

En esa parte del norte del Cauca tienen presencia grupos armados como las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, y el ELN.

