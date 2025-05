Denuncian supuestas irregularidades en adjudicación del PAE en Cali; Personería recomendó suspender la entrega de esta licitación

“Inicialmente nos dan 70 puntos y solo dos horas después, en la evaluación definitiva nos dan 46 puntos, argumentando errores aritméticos, cosas que no entendemos porque todos teníamos el mismo valor de la oferta económica y no nos asignaron esos puntajes, ni siquiera nos dieron la oportunidad de llegar a los criterios de desempate. Por eso vamos a demandar el proceso de adjudicación ante Procuraduría , Contraloría y ante la Fiscalía, teniendo en cuenta que el proceso está viciado”, señaló el denunciante.

Explicó el profesional del derecho, que no se establecieron condiciones de ley para la asignación de puntajes y no fueron atendidas las observaciones formuladas, antes del cierre del proceso, ya que dieron respuestas gaseosas y continuaron con el mismo.

“Se les hizo ver que estaban en una irregularidad y con todo y eso, decidieron adjudicar el proceso a las empresas, ya todo estaba decidido, de hecho cuando hacen la proyección en el video beam se ve que ya están escogidos los operadores, con sus zonas, cuando no habían aplicado los criterios de desempate para saber a quién le tocaba cada zona, eso ya estaba organizado”, denunció el abogado de la Unión Temporal, Nutrivida, grupo con gran experiencia en el suministro del PAE en departamentos como el Chocó y una demostrada solidez financiera.

“Hubo fraude y una ilegalidad por parte de la secretaría de Educación, cuando habiéndolos puesto en conocimiento que hay que establecer los puntajes que son de ley, como son seis puntos la cuota parafiscal y seis puntos para proveedores directos, no lo hacen y continúan con el proceso, dando respuestas evasivas para no hacer las modificaciones que contemplan, porque si ellos incluyen esos puntajes, no va a haber empate, el fraude está en establecer unas condiciones para que haya empate, que los mismos tengan siempre los 100 puntos, se vayan a los criterios de desempate y cada uno queda con su zona”, explicó Beimar Borja.