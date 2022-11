Desbloquean vía Cali - Candelaria tras diálogo con la gobernadora, pero líderes amenazan con volver a cerrar si no cumple lo acordado

Luego de una reunión con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, los habitantes de Ciudad del Campo, la Urbanización Pereira y el corregimiento de Juanchito decidieron desbloquear indefinidamente la vía Cali - Candelaria, pero advirtieron que si los acuerdos alcanzados con la mandataria no se cumplen, volverán a cerrar la carretera.

La comunidad bloqueó la vía este jueves a las 5:00 a.m. para protestar, una vez más, por las pésimas condiciones de infraestructura de la carretera que brinda acceso a sus viviendas. “Que el Gobierno ponga los ojos en Ciudad del Campo, que se está volviendo una bomba de tiempo. Este cierre es para el beneficio de todos, para que la gente que tenga citas médicas y un compromiso importante, puede pasar, por ejemplo”, dijo Fernando Vallejo, líder de la zona afectada.

Este bloqueo llegó incluso a salirse de control hacia hacia las 9:30 a. m., cuando conductores, cansados de esperar por apertura de la vía y reclamando que se estaban viendo afectados, se enfrentaron a los manifestantes. Esta alteración provocó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para controlar los ánimos.

Ante estos reclamos y el caos que ocasionaba el cierre de la vía, Roldán se reunió con los líderes de Ciudad del Campo para escuchar sus peticiones. Mientras se celebraba el encuentro, la vía fue desbloqueada y así se mantuvo al terminar, puesto que la mandataria logró alcanzar un consenso con los manifestantes.

“Vamos a hacer una reunión con los jurídicos de la Gobernación, las alcaldías de Candelaria y Palmira, y los secretarios de Infraestructura para que nos pongamos de acuerdo y dar una solución. La Gobernación tiene los $1.400 millones para la pavimentación de esa zona y la alcaldía de Palmira tiene los recursos para hacer el acueducto y el alcantarillado, solo necesitamos dirimir el proceso de la legalidad, eso es lo que vamos a hacer el próximo lunes, la comunidad sabe que les vamos a cumplir y que los recursos están”, aseguró la mandataria.

Roldán expuso que primero necesitan aclarar quién es el dueño del predio que en este momento sirve como entrada de acceso a Ciudad del Campo. “Lo que nos dicen nuestros secretarios de Infraestructura es que no hay problema porque lleva más de cinco años siendo una vía”, agregó.

En ese sentido, la gobernadora y la comunidad acordaron reunirse el lunes 28 de noviembre en el edificio de la Gobernación para adelantar una nueva reunión. En el encuentro estarán presentes los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, varios líderes sociales y habitantes de la zona afectada para analizar el inconveniente jurídico mencionado por la mandataria.

“La idea es sacar el proceso adelante. El paro lo hicimos porque todos nos vemos afectados. A la gobernadora se le aclaró que si se le da cumplimiento a lo acordado no volveremos a cerrar, pero si no cumplen, la comunidad volverá a volcarse a la carretera, y el bloqueo no sería solo la vía Cali - Candelaria, sino también en la recta Cali - Palmira. De hoy sacamos algo muy positivo porque tendremos un arreglo definitivo y no algo temporal”, aseguró Mauricio Orozco, presidente de la Junta de Acción Comunal Villas del Samán.