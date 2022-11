Trifulca en el puente de Juanchito (Valle); manifestantes y conductores se enfrentaron.

Desde las 5:00 a. m. de este jueves, habitantes del barrio Ciudad del Campo, el cual pertenece al municipio de Palmira (Valle del Cauca), pero está ubicado a unos metros a la izquierda del puente de Juanchito en la vía Cali-Candelaria, bloquearon la carretera alegando la ausencia de condiciones óptimas para transitar la vía de ingreso al sector.

Sin embargo, la protesta se salió de control. Hacia las 9:30 a. m., conductores, cansados de esperar la apertura de la vía y reclamando que se están viendo afectados en sus trabajos, se enfrentaron a los manifestantes. Asimismo, al sitio arribaron unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para controlar la situación.

Un video dejó en evidencia la caldeada discusión. Se puede ver a los dos grupos enfrentarse a punto de los golpes, también se escuchan los pitos de los motociclistas pidiendo que abran el paso.

Entretanto, se ve la presencia de uniformados de la Policía Metropolitana intentando mediar la situación. Sin embargo, los manifestantes indicaron que no darán apertura a la vía hasta que haga presencia en el lugar la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán; y el alcalde de Palmira, Óscar Eduardo Escobar, quien en las próximas horas contraerá nupcias.

El cierre había sido anunciado el pasado miércoles por el líder comunal Fernando Vallejo. “Que el Gobierno ponga los ojos en Ciudad del Campo que se vuelve una bomba de tiempo; esperamos que la comunidad comprenda las razones de ser de nuestro cierre y se una. Esto es para el beneficio de todos; la gente que tenga citas médicas y un compromiso importante, pueden pasar. Pero es significativo que quienes residen en el sector apoyen la causa”, dijo.

Sin embargo, cientos de carros y motos no pudieron pasar a Cali, mientras que otros no lograron movilizarse hacia Candelaria y municipios aledaños, pues los manifestantes atravesaron un tronco que solo permite el paso por el puente de Juanchito a quienes pasen caminando; situación que ya se agravó, ya que algunos ciudadanos han manifestado que han perdido citas médicas.

Los internautas no dudaron en referirse a este tema. “Esto se debe hacer en todo el país por la no reforma tributaria”; “me preocupa la Policía, un aplauso para este gran hombre mediador”; “Dios mío, no se destruyan entre sí. Dios los proteja”; “la intolerancia no permite reclamar los derechos de forma pacífica”; “felicitaciones a quienes defienden el libre tránsito, tanto paro para destruir el país, cansa”. Han sido algunos de los comentarios.

El más reciente reporte sobre la manifestación, indica que la Secretaría de Tránsito de Cali cerró el paso desde el puente del barrio Alfonso López, ya que en Juanchito aún no hay paso.

Dentro de las posibles opciones de movilidad hacia la ciudad de Cali desde Candelaria y municipios aledaños, se encuentra la vía que conduce al municipio de Palmira, un trayecto de casi una hora y media y viceversa. Cabe destacar que este recorrido por el puente de Juanchito es de alrededor 25 minutos.

Hay que recordar que la vía Cali-Candelaria se ha visto afectada recientemente por la ola invernal. Debido a las constantes lluvias, el río Cauca, ubicado a un lado de esta carretera, se desbordó e impidió el paso a inicios del mes de noviembre. De hecho, las autoridades tuvieron que hacer un cierre preventivo para realizar obras en el dique afectado por el rebosamiento del afluente.

Incluso, habitantes de la Urbanización Pereira, pidieron la presencia de su mandatario. Con una pancarta que decía: “Señor alcalde de Palmira, solicitamos de manera urgente su presencia en Urbanización Pereira Juanchito”, la comunidad se manifestó.

“Nos encontramos en Urbanización Pereira, como pueden ver en estas circunstancias donde exigimos la presencia del señor alcalde, que se haga presente en nuestra comunidad, porque nosotros tenemos derecho a una mejor calidad de vida, pagamos impuestos. Por favor, señor alcalde, Óscar Eduardo Escobar, hágase presente que lo necesitamos en este momento”, dijo una líder de la comunidad.