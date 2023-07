Desesperada por ola de violencia, alcaldesa de Dagua, Valle, pide al Gobierno nacional realizar un consejo de seguridad

En Cali, capital del departamento, la situación no es diferente. Sobre las 9:25 p. m. del sábado 29 de julio se registró ataque con artefacto explosivo contra un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

“Hemos sufrido un atentado terrorista, unos sujetos a bordo de una motocicleta Pulsar negra arrojaron una granada, al parecer de fragmentación, en el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón. Gracias a Dios no tuvimos vidas humanas comprometidas, no tuvimos lesionados, no tuvimos mayor afectación a nuestra infraestructura. Lastimosamente, falleció un canino que estaba cerca a este CAI”, indicó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet.