Disidencias de las Farc ahora tienen kamikazes, a quienes les pagan por explotar carros y motos bomba en medio de la población civil

El horror desplegado por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco no tiene límites. SEMANA conoció el estremecedor testimonio de un exmilitante de esa estructura terrorista en Jamundí y norte del Cauca que confesó el uso de personas con cuadros de salud complejos para transportar y hacer explotar carros y motos bomba en centros poblados, estaciones de Policía o al paso de caravanas de la fuerza pública.

Una práctica terrorista que se extiende

Esta práctica la han replicado otras estructuras de las disidencias como el frente Carlos Patiño en Argelia, El Plateado y El Bordo, sur del Cauca. “Hay gente entrenada para viajar por hospitales de municipios y grandes ciudades como Cali para encontrar pacientes terminales, a quienes se les ofrecen entre 5 y 10 millones de pesos. Lo triste es que mucha de esa plata no se les termina pagando”, dice el informante.

En el Cauca, uno de los departamentos más afectados por el conflicto, los ataques contra la fuerza pública y la infraestructura vial son recurrentes. Solo en 2024 se registraron más de 50 atentados con explosivos en esta región, muchos de ellos dirigidos contra convoyes militares y estaciones de Policía. Estos ataques no solo buscan debilitar la presencia del Estado, sino también enviar un mensaje de terror a la población civil.

Un líder comunitario y defensor de derechos humanos, quien prefirió mantener su identidad en reserva, señaló que estas nuevas prácticas de las disidencias no son propias de grupos paramilitares, sino que tienen un claro vínculo con el modus operandi de los carteles mexicanos.

Según el líder, estos carteles son los principales financiadores de las disidencias en el norte del Cauca y otras regiones del país. “Lo que estamos viendo es una transnacionalización del crimen organizado. Las disidencias ya no son solo un grupo insurgente; son un brazo armado del narcotráfico”, afirmó.

Los que no sabían

“Aquí también hay que decir que, en algunos casos, las personas no saben que van a explotar. Regularmente, uno manda a uno de los chinitos que acabaron de entrar para que lleve una moto a cierto punto y lo vamos acompañando de cerca, pero cuando ya van a llegar, nos distanciamos un poco y los hacemos explotar. ¿Por qué se hace esto? Porque levanta menos sospecha una moto con alguien manejándola que una que esté sola”, señaló el desmovilizado de las disidencias.

Al ser consultado sobre quiénes son los “chinitos”, confirmó que se trataba, regularmente, de menores de edad. “Eso no cayó muy bien en una parte del Estado Mayor Central; por eso, se empezaron a buscar enfermos o personas que se quieran morir. Uno cree que hay poca gente para eso, pero no es así. Los que están encargados de reclutarlos son muy hábiles con la palabra, lo convencen a uno. Y yo le digo otra cosa: mientras usted y yo estamos hablando aquí, hay decenas de personas recibiendo entrenamiento en ciertos sectores para ir a inmolarse”, denunció la fuente confidencial.

“Lo que estamos viendo no es nuevo para nosotros, solo que hace muchos años no veíamos estos escenarios de tanta maldad. Hoy ningún territorio está a salvo. En nuestra labor como defensores de derechos humanos, hemos tenido conocimiento de casos de horror: reclutamientos masivos, desmembramientos, secuestros, asesinatos y, ahora, atentados terroristas en los que incluso el responsable de los explosivos pierde la vida. ¿Qué nos espera? Un estado de alarma y zozobra constante donde no sabemos cuándo ni dónde puede explotar algo y matar a un montón de gente”, dice una lideresa de Suárez, norte del Cauca.