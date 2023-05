El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, está inmerso en un nuevo escándalo, en esta oportunidad, no es por cuestionados contratos celebrados en su administración, sino por un video que él mismo publicó y en el que muestra sus mejores pasos de baile.

En la grabación se le ve muy sonriente bailando el tema ‘Cuando el río suena’, de Alexander Abreu en colaboración con Havana D’ Primera. Además, se le ve entonando la canción, que parece se la sabe muy bien.

Con la pinta que más lo caracteriza: camisa azul de jean, jean, zapatillas y en esta ocasión, con gorra, el mandatario de los caleños no dudó un poco en compartir su emocionante clip.

Duras críticas contra el alcalde de Cali por video viral en el que aparece bailando. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Entretanto, en redes sociales, el video ha sido objeto de burlas, críticas y algunos internautas han felicitado su buena actitud.

“Él puede ser el alcalde, pero también tiene derecho a disfrutar su vida como cualquier persona natural”; “una cosa es que disfrute y otra que solo muestre payasadas, cada quien tiene su espacio sin necesidad de hacerlo público”; “mientras Cali está vuelta nada, el alcalde en estas”; “él lleva la salsa en la sangre, si no que quien sabe para donde lo lleva”; “esto nos mantiene humildes a los caleños”; “cuando sabes que tienes en tu bolsillo 250 mil millones y ya casi te puedes ir a disfrutarlos”.

“Alcalde, qué pasó con el proyecto para apoyar a las escuelas de salsa de Cali que votamos por usted”; “déjenlo que baile”; “no pasa nada con Jorge Iván, así como baila, dirige la ciudad”; “¿cuál es la polémica?”; “no sabía que Jorge Iván era rolo”; “no quiero hacerle bullying, pero este señor ha sido un pésimo alcalde de Cali, como baila gobierna”. Han sido algunos de los comentarios.

Por ahora, Ospina Gómez, quien se ha caracterizado por responder a sus retractores, no lo ha hecho sobre esta reciente polémica.

Catalina Ortiz habló del hombre que le lanzó agua

La exrepresentante a la Cámara y ahora, aspirante a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, Catalina Ortiz, no dejó pasar por alto un hecho, que la clase política del país está repudiando este lunes 29 de mayo: un hombre, desde el interior de su carro, le lanzó agua en su rostro, cuando ella promovía su candidatura a la Alcaldía de Cali.

Ortiz quedó perpleja, asombrada, pasó sus manos por su rostro, y no parecía entender la reacción de este hombre que, además, le pidió que se fuera, porque, según él, “las mujeres deberían estar en la casa”.

Catalina Ortiz, candidata a la Alcaldía de Cali, víctima de un hombre que le lanzó agua en su rostro. - Foto: Autor Anónimo

La aspirante a la Alcaldía de Cali, quien ha sido una de las más férreas críticas contra el actual alcalde, Jorge Iván Ospina, no dudó en confesar el temor que sintió en ese momento.

“Fue muy triste cuando esta mañana- lunes 29 de mayo- mientras estaba volanteado y bailando en las calles como Catalina La O, un señor me empezó a gritar cosas horribles, me le acerqué a ver qué pasaba, y me expresó que las mujeres debíamos estar en las casas, que Cali no estaba para ser gobernada por una mujer”, narró.

Y, después, según su relató: “cuando me volteé me tiró un montón de agua en la cara. Yo me asusté, fue muy desagradable”.

El hombre que atacó a Catalina Ortiz. - Foto: @CamiloPulido98

Ortiz expresó, querer utilizar este desafortunado episodio para hablar del machismo que persiste en Cali, “gente que cree que las mujeres no estamos listas para gobernar. Las mujeres estamos más que listas. Apenas somos el 12 % de las alcaldesas de todo el país, el 20 % del Congreso y somos el 50 % de la población. Necesitamos a más mujeres gobernando. Por eso, que nos sirva esto tan desagradable que nos pasó para que reflexionemos sobre ciudad y resaltar las candidatas mujeres que estamos en la capital del Valle del Cauca”.

Además, la excongresista manifestó que “sí fue un ‘baldado de agua fría’ sentir el machismo de algunos en Cali. ¡Gracias por la solidaridad! Cali está lista para una alcaldesa que nos sirva para superar nuestros problemas y prejuicios”.