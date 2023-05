La tierna imagen de un perrito con camiseta del América que acompaña y comparte andén con un habitante de calle en Cali

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y una tierna imagen captada en Cali da peso a esa afirmación.

Desde hace más de un mes, un habitante de calle es visto por las calles del barrio Colseguros en compañía de un canino. Lo curioso de la imagen es que ambos siguen, a su manera, una misma pasión: el América de Cali, que por estos días se juega la posibilidad de pasar a la final del fútbol colombiano.

El habitante de calle ha optado por vestir al canino como él, de rojo, en referencia al conjunto escarlata.

Es común para la comunidad del barrio Colseguros ver al hombre junto a su perro recorriendo las calles, buscando un lugar para descansar o algo para comer.

El canino ha sido visto durmiendo plácidamente junto a su amo en los andenes de este barrio.

Al perro lo visten con prendas del América de Cali. - Foto: Suministrada a SEMANA

La tierna imagen resulta alentadora en medio de tiempos donde el maltrato animal sigue estando a la orden del día, como se vio en el barrio Los Álamos de Cali.

Y es que, en medio de un operativo que liderado por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali (Uaepa), con apoyo de la Policía Ambiental y del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación, rescataron a un grupo de animales víctimas de maltrato y abandono en ese sector de la ciudad.

“Es la primera vez en la historia de nuestra ciudad que conseguimos una orden de allanamiento para entrar a una vivienda, donde se nos había prohibido el ingreso anteriormente, para revisar los animales”, aseguró Liliana Sierra, directora de la Unidad Administrativa de Protección Animal.

En la vivienda fueron hallados 10 perros y un gato, bajo la custodia de una persona que en repetidas ocasiones fue denunciada por la comunidad, debido a la mala tenencia de estos animales.

“Nos encontramos una vivienda llena de basura. Es una persona que acumula no solamente animales sino también objetos. Los animales no tienen la más mínima condición para poder sobrevivir; no hay evidencia de que hayan consumido agua o alimento desde hace muchos días. Están enfermos y varios tienen afecciones respiratorias y otras condiciones”, indicó Sierra.

Las personas que conozcan casos de maltrato animal pueden denunciar al 123 de la Policía. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Según las autoridades, la persona tenedora fue capturada y se le iniciará un proceso por maltrato animal.

Entretanto, el subcomisario Eliécer Zorrilla, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que ya se le había realizado un acta de tenencia responsable de animales de compañía.

“Desafortunadamente, las quejas de la comunidad continuaron y, llegado a este sitio con los veterinarios, se pudo establecer que los animales están peor que cuando se había hecho la visita”, agregó Zorrilla.

El suboficial recordó que aquella persona que maltrate a un animal, poniendo en riesgo la integridad del mismo, “se le aplica la Ley 1774 de 2016, lo que da de dos a siete años de cárcel”.

En la vivienda fueron hallados 10 perros y 1 gato. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Harvy Ortiz, habitante de Ciudad Los Álamos, expresó: “este es un caso que lleva bastante tiempo, pero se sabe que se necesitan unos trámites y protocolos; la idea es que se le pueda dar una buena vida y un buen hogar a estos animalitos que tanto lo necesitan”.

Los caninos y el felino rescatados fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Cali, donde recibirán atención médica veterinaria para iniciar su recuperación y, posteriormente, ser entregados en adopción.

Las personas que conozcan casos de maltrato animal pueden denunciar al 123 de la Policía o escribir al número de WhatsApp 318 275 01 01, línea única de atención de la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal de Cali.