“Eder y Roberto Ortiz representan las maquinarias políticas, más de lo mismo en Cali”: Miyerlandi Torres destapa sus cartas

La candidata a la Alcaldía de Cali, Miyerlandi Torres, sorprendió este lunes con un pedido a Alejandro Eder y Roberto Ortiz, dos de los aspirantes a ese mismo cargo público, para que adelanten un debate público donde se puedan presentar sus programas de gobiernos y sus visiones para el futuro de la capital del Valle.

“Invito Alejandro Eder y a Roberto Ortiz a que disfrutamos y tengamos el primer debate el próximo 2 de agosto a las 7 de la noche. Y más que debatir, es una invitación que presentemos nuestras propuestas reales que nos lleven a ser la cuota inicial de la Cali de los próximos 30 años”, dijo la candidata, quien recogió un importante número de firmas de cara a su aspiración a ser la primera mujer alcaldesa de esa ciudad.

Además de la invitación, la candidata habló fuerte contra Eder y Ortiz, a quienes calificó de representar la maquinaria política y “más de lo mismo” en Cali.

SEMANA habló con Miyerlandi Torres para conocer un poco más de su apuesta de ciudad, de sus supuestos apoyos políticos, las alianzas con maquinarias electorales y temas sensibles de la capital del Valle como seguridad, tren de cercanías, Emcali, MIO, entre muchos otros.

Miyerlandi Torres, candidata a la Alcaldía de Cali | Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Cómo le fue en las calles recogiendo firmas?

Miyerlandi Torres: Salimos desde enero y nos convertimos en la voz de la ciudadanía, al recoger 213,647 firmas nos posicionamos como la candidatura con más apoyo en este momento, si lo quisiéramos ver de esa manera. Y esto representa un respaldo significativo y que definitivamente nos estamos distanciando de lo que ha representado históricamente el apoyo político de las estructuras en nuestra ciudad, lo que muestra es que esta de verdad es una apuesta individual, desde el punto de vista independiente de las estructuras políticas tradicionales y que está avalado por la gente. Esto realmente ha sido un trabajo de mi grupo y de la gente de la ciudadanía que nos ha apoyado.

SEMANA: A pesar del movimiento ciudadano, mucho se ha dicho que usted mueve las maquinarias políticas de la ciudad...

M.T: Con todo lo que ha pasado, quedó demostrado que eso es mentira. Yo me siento supremamente orgullosa, con la frente en alto, mucho más motivada y satisfecha con todo esto porque aquí está demostrado que todas las mentiras y acusaciones de que yo pertenecía a algún partido, que algunos grupos políticos me iban a apoyar o que algunos gobernantes o la administración (....) Aquí estoy demostrando que definitivamente ha sido un esfuerzo de trabajo, porque ninguno de los candidatos puede demostrar que haya caminado más a Cali que yo. Yo he caminado más de 300 kilómetros; recorrí las 22 comunas, los 15 corregimientos. Nos hemos ganado esto a pulso, por eso me parece tan valioso y tan significativo este nuevo movimiento.

SEMANA: Recientemente Alejandro Eder recibió el apoyo de los partidos Cambio Radical y Conservadores, mientras que a Roberto Ortiz se le unieron los liberales, ¿en ese sentido, Miyerlandi con quién está?

M.T: En este momento soy una sorpresa; podría decirse que una sorpresa en la parte política porque ninguna de las personas le apostaba a que Miyerlandi llegara a estar dentro de los tres primeros para ocupar el primer cargo de la ciudad. Y lo estoy logrando sin una estructura, ni maquinaria política, que históricamente han llevado a la ciudad a donde hoy estamos. Las candidaturas de Eder y Roberto Ortiz representan lo mismo, rodeados de las maquinarias detrás de personas que se hacen pasar por independientes, por autónomos y libres para tomar decisiones, pero realmente no son así. Todos sabemos que cada que hay estructuras políticas detrás, pues cada uno tiene sus propios intereses y se van comprometiendo con algunos términos. Mi candidatura en este momento es completamente libre para tomar decisiones solamente con la gente, con la ciudadanía.

SEMANA: Por lo que dice, usted no entregará cuotas, ¿entonces cómo será el proceso de escoger a sus secretarios de quedar como alcaldesa?

M.T: La idea es hacer reuniones, por ejemplo, llamar al sector cultural de Cali, incluyendo todas las ramas, y de esos encuentros decirles: pásenme siete hojas de vida, luego hacer un concurso de méritos y de ahí sacar al secretario de Cultura. No se le entrega ninguna secretaría a las maquinarias políticas, lo vamos a elegir con gente experta, con un perfil definido, con unas condiciones especiales.

SEMANA: Entonces ahora es Miyerlandi contra las maquinarias...

M.T: Yo no diría contra la maquinaria, simplemente una alternativa para transformar nuestra ciudad.

SEMANA: ¿Cuáles son los ejes de su propuesta como candidata?

Le hemos llamado una agenda o ruta para recuperar a Cali. Dentro de esa ruta o agenda Cali 2050 vamos a tener cuatro ejes primordiales, porque considero que estos cuatro años de Alcaldía son la cuota inicial de los próximos 30 años de nuestra ciudad. Los próximos cuatro años nos estamos jugando la estabilidad financiera, la recuperación, la estabilización social y económica de nuestra ciudad, así que en estos próximos cuatro años nuestra agenda tiene cuatro ejes pilares; primero, la seguridad, que es la necesidad de todos y seguramente todos los candidatos vamos a hablar de lo mismo, allí entra es la creatividad y la innovación que puede tener cada uno para hacerlo diferente; segundo, el eje de progreso económico que es el segundo problema de Cali. O sea, si no tenemos plata en el bolsillo pues qué seguridad vamos a tener, esto es como un feedback, si tenemos seguridad podemos desarrollar progreso económico, pero sin progreso económico no podemos tener seguridad.

Mientras más pobreza, mayor inseguridad, entonces esto tiene que ir a la par del progreso económico, con educación, emprendimiento y empleabilidad con un eje transversal, que es convertir esta ciudad en la capital de la tecnología y la cuarta revolución industrial en Colombia. Hablar de que Cali es pionera en la tecnología y en desarrollo de la nueva revolución industrial, que son las comunicaciones y temas como nanotecnología, biotecnología. Por eso, tenemos que preparar a nuestros jóvenes y niños para el progreso económico.

El tercer punto del eje fundamental es devolverle a Cali la cultura ciudadana, tal vez no pensemos en la cultura ciudadana en los años 80 o 90, hemos cambiado somos multiculturales, pero hay que implantar un modelo en el que logremos volver a reconocer esa identidad caleña; y el cuarto eje es movilidad. Indiscutible hay que tener propuestas para la movilidad de Cali.

SEMANA: Los problemas de seguridad en Cali son bastantes complejos, no solo por el tema de homicidios, donde la ciudad puntea en el ranking en Colombia, sino por los hurtos. ¿Cuál es su propuesta concreta frente a esta problemática?

M.T: Fortalecer la Fuerza Pública y devolverle la dignidad a las instituciones, todo esto articulado con la inteligencia por parte de la Fiscalía. También pediremos que el consejo regional de seguridad sea permanente en Cali, porque los diferentes tipos de violencia que hay Cali no tienen fronteras, vienen de diferentes ciudades y territorios aledaños a nuestra ciudad, y vienen y van bandas criminales que operan en la Costa Pacífica, que además reclutan en nuestras comunas a jóvenes.

Lo primero es duplicar el presupuesto de $65 mil millones en promedio, articular la fuerza pública con la parte de inteligencia y judicial y que trabajemos en grupo de la mano para poder realmente condenar a los delincuentes. Mi gobierno va a ser transversal para modernizar la Alcaldía, que está retrasada y lo digo por experiencia propia. La Alcaldía tiene un atraso en tecnología que no tiene nombre, o sea, eso es increíble; a la Policía hay que ponerle tecnología en cámaras de reconocimiento facial, cámaras de alto alcance, y además unir todas las cámaras públicas y privadas de Cali para que vayan a una gran central de toma de decisiones tecnológicas, donde personal experto, no tienen que ser policías, que sepa leer tecnología, pueda tomar decisiones en tiempo real, eso no lo hacen 20 personas viendo unas pantallas. Eso lo hacen los software, así como monitorear cámaras con predicción del delito.

Había un proyecto de 30.000 millones de pesos que no se alcanzó a presentar este año y es montar una nueva central de comunicaciones, que estaba evaluada más o menos en 130.000 millones de pesos que se pueden gestionar con recursos del Gobierno nacional y algo de recursos propios, porque es indiscutible que hay que hacerlo, mientras no tengamos tranquilidad en Cali no vamos a tener inversión social, ni vamos a tener inversionistas para generar empleo y cada vez más nuestros jóvenes y niños van a ser caldo de cultivo para la violencia.

Sumado a eso, también le apostaremos a la construcción de un megacentro de estación carcelaria, hay que hacerlo porque solo hay seis estaciones de Policía que albergan personas en proceso de judicialización. Allí hay un hacinamiento muy grande.

Semana: todo eso en el papel suena muy viable, pero la realidad es que Cali tiene la olla raspada en cuanto a finanacimiento, porque la mayoría de vigencias futuras ya están comprometidas. ¿De dónde sacará el recurso?

M.T: Para eso se requiere un buen gerente y una persona que realmente tenga experiencia en administrar crisis económicas, financieras y sociales, como las que me ha tocado afrontar a mí. Si es una crisis financiera, hay que reevaluar y sentarse con los bancos y revisar la deuda que se tiene en este momento, cuánto de esa deuda realmente se va a invertir en este año, cuánto va a quedar. consideramos que puede invertirse desde un 40 o 50% lo que está proyectado y quedaría lo otro para invertirse en los próximos años, pero a la par, además de esta inversión, también hay que tener esa capacidad y agilidad de gestionar proyectos del Plan de Desarrollo, que ya están aprobados y suman alrededor de 70.000 millones de pesos para la recuperación de transportes masivos en las diferentes ciudades.

Ese dinero hay que gestionarlo, traer los programas sociales que quedaron aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo y apalancar recursos para Cali. La idea es que esos recursos se vean reflejados en temas de tecnología y de seguridad; hay instituciones internacionales que le apuestan al Banco Mundial, fundaciones que pueden y que apuestan a estas regiones, y hablemos aquí también de los bonos ambientales, hay ciudades a nivel mundial que ya lo están haciendo.

SEMANA: Temas rápidos... Emcali

M.T: Tener un muy buen gerente, ojalá seleccionado por una firma especializada, y como soy independiente, no le debo cuotas políticas a nadie. Necesitamos un gerente que cumpla con todos los requerimientos, que haga crecer a Emcali en el componente de tecnología y comunicaciones, que está dando alrededor de $180.000 millones de pérdidas cada año. Eso hay que reestructurarlo, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo un plan de siete pasos para recuperarlo y dentro de ello va tener la red neutra. Eso lo ampliaré luego, pero una de las alternativas es esa, dominar o tener bajo el control de Emcali la red neutra para que cualquier empresa de telecomunicaciones que quiera entrar a Cali deba pasar por esa red neutra, y eso hace que no se vea ese desorden de cables en las calles.

SEMANA: Tren de cercanías...

M.T: Hay que sacarlo adelante. Ya quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, la plata llega en el 2028, pero mientras tantos adelantaremos mesas de trabajo con los empresarios y les diré: ‘venga, señores empresarios, ¿quién invierte mientras nos sale la plata en el 2028?. El tren de cercanías hay que hacerlo porque es la única obra en este momento en fase de factibilidad que podemos sacar adelante y de paso podemos pensar en una Cali del futuro.

SEMANA: Universidad del Oriente...

M.T: Aquí tengo por decir dos cosas: bienvenida la Universidad del Oriente y bienvenido el gobierno que quiera invertir y si ya está la plata construyámosla, pero por las necesidades, las acciones deben ser ya. ¿Cuánto se demoraría esa obra? cinco o seis años. Pero necesitamos universidades en el oriente ya, y además de universidades, formación para el empleo que le de a los jóvenes herramientas para tener ingresos y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué no utilizamos esa infraestructura que ya hay de colegios en la zona y llamar a las más de 17 instituciones técnicas y tecnológicas para dar herramientas con la infraestructura que existe? Y mientras llega la Universidad del Oriente, utilicemos las universidades que ya hay para que lleven sus programas al Distrito de Aguablanca con la infraestructura que ya hay.

SEMANA: Masivo Integrado de Occidente, MIO...

M.T: Hay que recuperarlo, hoy no tenemos una alternativa que nos de respuesta a los 300.000 pasajeros que circulan a diario. Hay que renegociar la deuda, esta vez con apoyo del Gobierno nacional y el recurso prometido para salvar a los medios masivos de transportes en las diferentes ciudades. La idea es sentarnos con los operadores y decirles: bueno señores, renegociamos esto y no vamos a pagar por kilómetro recorrido, sino por pasajero transportado y eso nos permitirá tener un salto de calidad, porque si se les paga por kilómetro recorrido les da lo mismo llevar 100 o 10. Y yo necesito que lleven 100, pero en buenas condiciones, con aire acondicionado, con estaciones que funcionen bien, con las puertas automáticas y con cultura ciudadana para evitar que evadan el pago del pasaje. Y también quiero pensar, y empezar a hablar, de un sistema integrado de movilidad.

SEMANA: Para ejecutar todo esto se requiere experiencia y esa es una de las principales críticas que le hacen sus contradictores políticos, ¿Miyerlandi si tiene experiencia para administrar una ciudad como Cali?