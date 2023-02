El colmo: robaron en un jardín infantil de Tuluá, Valle; ladrones se llevaron dinero y material didáctico.

Los ciudadanos de Tuluá (Valle del Cauca) denuncian que los hechos delictivos en el municipio van en aumento. Incluso, en las últimas horas, el Jardín Infantil Angelitos Triunfadores fue blanco de los ladrones.

Según reportó un padre de familia en redes sociales, los presuntos delincuentes habrían ingresado por el techo del jardín infantil, donde hurtaron computadores, monitores, forros de colchonetas y dinero en efectivo.

“Lamentable, otro hecho delictivo en Tuluá, esta vez en el Jardín Infantil Angelitos Triunfadores, un Jardín que queda en el barrio Palo Bonito, donde tengo a mi hijo que tiene año y medio, es un lugar muy bueno, recomendado. Sin embargo, los ladrones se metieron, es increíble el descaro, se metieron a un Jardín a robarse forros de colchonetas”, dijo el ciudadano.

También comentó que los dueños de lo ajeno ingresaron a la administración, “donde robaron computadores y monitores, en los que anunciaban la llegada de los padres o cualquier información. Se les llevaron también las cabinas que tenían, se metieron y lamentablemente ocurrió este hecho. Así que otra noticia triste, lamentable acá en Tuluá, donde no para la delincuencia; señores, no demos papaya, cuidemos demasiado a nuestros hijos, lamentablemente pasó este hecho”, manifestó.

El techo del Jardín Infantil quedó destruido. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

De acuerdo con la declaración de la directora del Jardín, Luz Stella Alfar, una de las profesoras que llega al lugar antes de las 7:00 a. m. encontró el techo dañado; posteriormente, se dieron cuenta de los elementos que hacían falta.

“Nos perjudicaron y nos hicieron un daño grande, no solo a nosotros, sino a los niños y a los padres de familia, porque no pudimos brindar atención”, dijo Alfar a RCN Radio.

La directora también mencionó que se llevaron material didáctico, pañales, papel, toallas, títeres, medicamentos y dinero en efectivo.

“En el momento tengo matriculados 30 niños, desde cuatro meses hasta los cinco años. Pedimos que nos ayuden porque nos dejaron sin colchonetas, donde los niños descansan, sin el televisor. Lo que se llevaron es de utilidad para ellos. Hoy no pudimos trabajar y eso perjudica también a los padres de familia porque son niños muy pequeños”, precisó.

Comerciante cerró su negocio al ser víctima de extorsión

El municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se encuentra atravesando por una alarmante ola de extorsiones. Ante esta situación, un comerciante, a manera de rechazo, cerró su negocio con el objetivo de exigir a las autoridades aumentar las medidas que salvaguarden su integridad, la de su familia y empleados.

El comerciante aseguró que le enviaron tres mensajes de texto en los que fue amenazado y extorsionado. - Foto: Getty Images/ Flashpop

Asimismo, dentro de la medida que tomó, también decidió salir de la ciudad. “Tres veces me han amenazado. Me llegan mensajes de texto diciéndome que van a atentar contra mi vida, por eso tuve que salir de Tuluá e irme a otro lugar. No voy a colocar en riesgo mi vida ni la de mis empleados”, dijo la víctima a Blu Radio.

El comerciante también aseguró que le estaban pidiendo 18 millones de pesos, supuestamente, para no atentar contra su vida y negocio. Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la Nación está enterada de la situación, sin embargo, hasta el momento no ha recibido respuestas.

“Yo tengo mi familia en Tuluá y eso es lo que más me preocupa. Realmente ser comerciante es un peligro, increíble como se volvió la ciudad”, manifestó.

Al respecto, las autoridades indican que han estado adelantando diferentes operativos contra este delito, producto de ello, a finales de enero se hicieron efectivas 39 capturas en el municipio por microtráfico y extorsión.

“Dentro de las acciones que hemos identificado y ejecutado en el municipio tenemos el Cartel de los Más Buscados, que en 15 días de intervención deja 39 capturas, cuatro de los del Cartel. Asimismo, cuatro vehículos incautados, un número importante de armas y de estupefacientes. Todo esto ha sido gracias al trabajo articulado con Ejército, Fiscalía, Policía, Gobernación y Alcaldía de Tuluá”, detalló Camilo Murcia Lozano, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, al término de un consejo de seguridad liderado por la Gobernación del Valle.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Camilo Murcia, dio las declaraciones en medio de una rueda de prensa - Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

El funcionario señaló que gracias al Cartel de los Más Buscados, que tiene una bolsa para Tuluá de más de 300 millones de pesos, se ha incrementado la denuncia ciudadana para asestar importantes golpes contra el delito.