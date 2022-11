El motel más excéntrico de Colombia; dónde queda y cómo es.

Habitaciones que simulan el Polo Norte, la época de los vikingos o incluso la medieval son parte de Kiss Me, motel ubicado en Cali (Valle del Cauca), considerado el más extravagante y raro del país.

Según el establecimiento, su diseño, decoración e instalaciones han sido pensadas para satisfacer al máximo a sus clientes, “mientras disfrutan atmósferas ideales que hacen volar su imaginación”, aseguran desde el reconocido motel.

Aunque el sitio cuenta con bastante popularidad desde hace varios años, recientemente volvió a estar en boca de todos por el youtuber Diego Andariego, quien visitó el lugar en compañía de la influenciadora Alejandra Reyes, con quien mostró algunas de las habitaciones.

“Resulta que los moteles de Cali tienen bastante fama y pues nosotros no pudimos resistir la tentación, teníamos que venir y conocer”, dijo al inicio de la grabación.

Luego empezó a describir el sitio, señalando que desde la entrada se puede ver la creatividad en la decoración del motel. “Aquí hay una fuente de lo más sugestiva; siento que es el Jaime Duque del amor”, dijo Diego, mientras que Reyes calificó el sitio como “vintage y artístico”.

A la primera habitación que ingresaron fue a la suite futbolera, la cual simula un campo de juego, tiene espacio para calentar y duchas similares a las que usan los jugadores profesionales. Después llegaron hasta el cuarto sadomasoquista, que tiene columpios, esposas y hasta una especie de cárcel.

Continuaron mostrándoles a sus seguidores el cuarto polar. “¿Quién no ha tenido la fantasía de tener cariño en un iglú? Aquí está en toda su magnificencia y tiene un jacuzzi grandísimo donde cabe un montón de gente, al menos diez personas”, comentó mientras realizaba el recorrido por la habitación.

Finalmente, llegaron a una especie de habitación al aire libre, un piso entero que cuenta con piscina. “Tiene tanto espacio que miren el montón de sillas que tienen reservadas para el lugar. Está chévere este pedazo con vista a la estatua de Venus y todo. También tiene su bar”, concluyó.

¿Cuántas relaciones sexuales debería tener una pareja?

Históricamente, la sexualidad ha estado rodeada de mitos que se han ido formando a partir del tabú de muchas culturas frente al tema. Debido a la falta de información, difusión y educación al respecto, gran parte de la población tiene su primer acercamiento a la sexualidad con contenidos explícitos o representaciones audiovisuales que están alejadas de la realidad. Así lo explica Jorge Espinosa, coach de relaciones, y Carlos Jaramillo, médico funcional, en el programa Educando ConCiencia de SEMANA.

De hecho, según estudios publicados por organizaciones como Save the Children y Office of the Children’s Commissioner, la pornografía y otros contenidos explícitos son el mayor referente sobre temas de sexualidad para los jóvenes. Debido a esto, los jóvenes y adultos con vida sexual activa pueden generar percepciones erradas sobre su propio desempeño y sus relaciones interpersonales.

Socialmente, se cree que las parejas que tienen relaciones sexuales con mayor frecuencia son más felices, y el mito extendido ha llegado a imponer en la sociedad una cifra de referencia entre tres y cuatro relaciones sexuales a la semana. Esto, se supone, implica que la relación es sana y que existe una atracción mutua entre las dos personas. La realidad es que este número depende de muchos factores, desde la condición física, mental y de salud de la persona, hasta el tiempo del cual se disponga semanalmente.

Es decir que el hecho de no cumplir con esta u otra cifra semanal no implica que la relación esté al borde del colapso. De hecho, la encuesta del Estudio Nacional de Familias y Hogares de Estados Unidos (realizada a 2.400 parejas casadas) y el Estudio Sociológico de Ánimo Ciudadano realizado por MyWord concuerdan en la afirmación de que las parejas que tienen sexo una vez al mes pueden ser igual o más felices que aquellas que tienen más sexo a la semana.

Según una investigación publicada en la revista investigativa Social Psychological and Personality Science, la felicidad no es directamente proporcional al número de relaciones sexuales que mantiene una pareja.

De hecho, un estudio de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon de Pensilvania sugiere que la calidad es más importante que la cantidad en el nivel de felicidad de las parejas. Esta calidad no solo hace referencia al desempeño en el acto sexual, sino en la conexión que existe entre parejas.

Recapitulando, la cifra específica de veces a la semana que una pareja debería tener sexo depende de cada situación. Lo crucial es comprender que no por el hecho de que la experiencia sexual sea diferente a la representación mediática, significa que hay algo malo en la relación o en el desempeño.

Además, para el coach de relaciones Jorge Espinosa, es necesario entender que la salud afecta directamente el desempeño y es totalmente normal que haya días y épocas de la vida en que las relaciones sexuales no sean la prioridad.