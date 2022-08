Esposa tuvo que recoger el cuerpo de su marido infiel en un motel

En Paraguay se volvió viral en las redes sociales un hecho de infidelidad, debido a que un hombre de 54 años falleció mientras se encontraba con una joven en un reconocido motel de la ciudad Presidente Franco.

Si bien el trágico momento se dio el pasado 8 de abril de 2021, en las últimas horas ha vuelto a tomar fuerza esta curiosa historia, debido a que la mujer con quien se encontraba huyó del cuarto luego de que el señor sufriera un paro cardíaco fulminante. Sin embargo, después de confirmarse la muerte, se conoció que la esposa del fallecido tuvo que ir por el cuerpo.

Rodolfo Ortiz, comisario de la Policía, manifestó a los medios de comunicación en su momento que “los encargados entraron a la habitación y encontraron muy mal al señor, por lo que llamaron a los bomberos, quienes lo reanimaron y luego lo llevaron hasta el hospital”.

Además, agregaron que “el señor no tenía ningún número de teléfono como para ubicar a sus familiares y el celular estaba bloqueado. A la medianoche la esposa de la víctima llamó al celular donde le explicamos lo que pasó y a eso de las 2 de la mañana llegó a la comisaría y le entregamos el cuerpo”.

Finalmente, se desconoce con exactitud que pasó después con la investigación y con la mujer, quien en su momento tuvo que trasladarse con el cuerpo de su esposo al hospital.

El extraño caso de una mujer a la que solo le creció uno de sus senos

En redes sociales se suelen subir diferentes testimonios que captan la atención de los usuarios digitales, según sus intereses y afinidades. En ese sentido, TikTok es uno de los espacios en donde mayor presencia de historias se pueden conocer, por lo que desde Reino Unido una mujer, Rebecca Butcher, contó que padece de una rara enfermedad y, en cuestión de minutos, sus palabras se viralizaron.

Más allá de que la mujer británica tenga una afección, el motivo que ha dejado a los cibernautas sin palabras es que, debido a la complicación, el desarrollo de uno de sus senos se vio truncado. En efecto, el crecimiento de su busto derecho no fue igual que el izquierdo.

Butcher tiene 25 años y cuando empezó en la etapa de la adolescencia notó cambios en el desarrollo de esta parte de su cuerpo. “Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no”, explicó la joven en redes.

Al ver que el cambio físico no era algo común en su organismo, la británica acudió al médico. Sin embargo, en un primer intento por encontrar respuestas o un diagnóstico especializado, Rebecca relató que no halló una solución hace años. De hecho, compartió lo que, en ese entonces, le dijo un doctor.

“Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años”, fueron las palabras que Rebecca Butcher recibió en un primer intento por averiguar qué era lo que estaba ocurriendo en sus senos.

Aún estando en alerta, la mujer siguió con su vida, pero con el paso de los años la condición no cambió. Incluso ya era más notoria la diferencia del tamaño de sus pechos.

Así que para disimular y tratar de evitar fijación visual en esta zona de su cuerpo, por parte de los demás, la joven se vio sometida a ocultar este cambio con su ropa. Además, empezó a informarse por su cuenta hasta que se topó con una rara condición conocida como síndrome de Poland.

De acuerdo con las declaraciones de Butcher, supo que el mencionado síndrome se da por la ausencia de músculo en la pared torácica, en un lado del cuerpo. De este modo, la británica contó que buscó ayuda médica, pero las respuestas no fueron inmediatas, ya que se trata de una enfermedad rara y los científicos no han podido determinar la causa exacta.