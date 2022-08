El extraño caso de una mujer a la que solo le creció uno de sus senos

En redes sociales se suelen subir diferentes testimonios que captan la atención de los usuarios digitales, según sus intereses y afinidades. En ese sentido, TikTok es uno de los espacios en donde mayor presencia de historias se pueden conocer, por lo que desde Reino Unido, Rebecca Butcher, contó que padece de una rara enfermedad y, en cuestión de minutos, sus palabras se viralizaron.

Más allá de que la mujer británica tenga una afección, el motivo que ha dejado a los cibernautas sin palabras es que debido a la complicación, el desarrollo de uno de sus senos se vio truncado. En efecto, el crecimiento de su busto derecho no fue igual que el izquierdo.

Butcher tiene 25 años y cuando empezó en la etapa de la adolescencia notó cambios en el desarrollo de esta parte de su cuerpo. “Me di cuenta de que cuando pasé por la pubertad uno de mis senos crecía y el otro no”, explicó la joven en redes.

Al ver que el cambio físico no era algo común en su organismo, la británica acudió al médico. Sin embargo, en un primer intento por encontrar respuestas o un diagnóstico especializado, Rebecca relató que no halló una solución hace años. De hecho, compartió lo que, en ese entonces, le dijo un doctor

“Todavía no has terminado de pasar por la pubertad. No pasa nada. No es nada. Crecerá. Es normal que las mujeres tengan uno más grande que el otro. Vuelve si no ha cambiado en unos años”, fueron las palabras que Rebecca Butcher recibió en un primer intento por averiguar qué era lo que estaba ocurriendo en sus senos.

Aún estando en alerta, la mujer siguió con su vida, pero con el paso de los años la condición no cambió. Incluso ya era más notoria la diferencia del tamaño de sus pechos.

Así que para disimular y tratar de evitar fijación visual en esta zona de su cuerpo, por parte de los demás, la joven se vio sometida a ocultar este cambio con su ropa. Además, empezó a informarse por su cuenta hasta que se topó con una rara condición conocida como síndrome de Poland.

De acuerdo con las declaraciones de Butcher, supo que el mencionado síndrome se da por la ausencia de músculo en la pared torácica, en un lado del cuerpo. De este modo, la británica contó que buscó ayuda médica, pero las respuestas no fueron inmediatas, ya que se trata de una enfermedad rara y los científicos no han podido determinar la causa exacta.

A continuación, el testimonio que la mujer británica compartió a través de TikTok:

Rebecca escribió en los comentarios de la pieza audiovisual que esta condición también le provocó una leve escoliosis en la columna. Otra usuarias se sintieron identificadas: “Gracias por difundir y enseñar sobre el tema”; “Le dije a mi médico cuando tenía 15 años y ella me dijo que se igualarían cuando tuviera hijos y no lo volvió a mencionar”, se puede leer en la red social china.

Síndrome de Poland

El Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Trasnacionales de los Estados Unidos dice que el Síndrome de Poland es casi siempre “esporádico” y los diagnósticos han llegado a establecer que suele tener mayor presencia en el lado derecho del organismo.

Asimismo, los expertos comentan que es más probable que la población infantil lo padezca y, por ahora, “el tratamiento se hace con una operación para corregir las deformidades”, explica la extensión del Centro de Información sobre Enfermedades Raras y Genéticas (Gard, por sus siglas en inglés).

“La causa exacta del síndrome de Poland es desconocida. Parece ser debida a problemas en la formación de los vasos del cuerpo (que llevan sangre o linfa) que ocurren durante la sexta semana del embarazo cuando el feto se está desarrollando”, y puede permanecer en la familia, según el aval médico.