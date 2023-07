Empleados del Hospital Universitario del Valle realizan fuertes protestas en Cali, ¿por qué?

Los empleados paralizaron el tráfico en la calle 5, una de las vías más importantes de esta ciudad, en varias ocasiones para manifestar su inconformidad con la falta de pagos. Aseguran que la situación se está presentando porque Emssanar y Asmet Salud no han hecho los pagos correspondientes al HUV.

“No más intermediación financiera, necesitamos que lleguen los recursos directamente al hospital, no queremos más intermediación, porque eso hace que no lleguen los recursos a nuestro hospital. Independientemente, de si usted apoyó o no a este Gobierno, hoy apoyamos a este hospital”, dijo un empleado que tomó la vocería.