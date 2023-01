En Cali, un hombre en carro arrolló a dos motociclistas y luego se fugó

En la calle 34 con carrera 8 en la ciudad de Cali, se presentó un accidente que por poco se convierte en una riña callejera.

Según se observa en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, un hombre quien iba a bordo de un vehículo particular color rojo, supuestamente, habría arrollado a dos motociclistas; posteriormente intentó escapar, pero la furia de los presentes no lo dejaron.

Dos motocicletas quedaron sobre la vía. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

La intolerancia provocó que además de los motociclistas afectados, ciudadanos que estaban pasando por el lugar, empezaran a golpear el automotor con sus puños y objetos contundentes. Incluso, al sitio llegó un agente de tránsito, quien no logró que el conductor se bajara del carro para que respondiera por los hechos.

Personas que pasaban por el lugar empezaron a golpear el vehículo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después, uno de los motociclistas indignado por lo sucedido, y al parecer, notando que el hombre no iba a descender del vehículo, empezó a golpear las ventanas del carro con su casco, en ese momento, el conductor acelera el carro y lo hace caer.

#ReporteEntérateCali Situación cll 34 con cra 8va. Conductor del vehículo rojo tumbó al parecer a un motociclista y la gente empezó a perseguirlo porque se voló. Mientras lo hacía tumbó un segundo motociclista y la gente indignada tomó justicia por mano propia y también se voló. pic.twitter.com/AfGbLbavtP — Entérate Cali (@EnterateCali) January 17, 2023

Finalmente, logró fugarse sin responder por los hechos. Hasta el momento, las autoridades no tienen reporte de denuncias sobre este acto.

Las motocicletas habrían sufrido daños leves. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Un hecho similar se registró en la capital vallecaucana. Esta vez, quedó en evidencia a través de un video de la ciudadanía, cuando dos conductores, uno de taxi y el otro de vehículo particular, se enfrentaron en plena vía, específicamente en la carretera que va hacia la Buitrera, al sur de Cali.

El video fue grabado por un ciudadano que iba a bordo de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO).

Posteriormente, en la discusión se ve a los conductores debatiendo sobre lo sucedido; de un momento a otro, uno de los hombres que vestía de blanco y tenía una gorra puesta, agrede con la mano al otro ciudadano que tenía camiseta azul, quien se echó para atrás, respiró profundo y no dudó en responder, se le fue encima a golpes.

Momento exacto en el que los conductores iniciaron a agredirse físicamente. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En medio de la euforia y rabia, mientras peleaban en la calle, el tráfico se paralizó. El clip da cuenta de la grave situación que protagonizaron ambos sujetos, quienes hasta cayeron al suelo en medio de un charco y uno de los hombres, de un momento a otro, sacó un machete, pero después lo lanzó sin hacerle daño con este a su contendiente.

Luego de ver que la situación se estaba tornando cada vez más caldeada, aparecieron dos hombres a separar a los ciudadanos.

Hasta el momento, se desconoce si llegaron a un acuerdo. Mientras que las autoridades no tienen ningún reporte de esta situación.

Los dos hombres se fueron a los golpes hasta en el suelo. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Intolerancia total. Todos se creen más que otros porque llevan consigo algún tipo de arma y piensan que siempre les van a comer de cuento”; “esas personas que solo se ríen y gozan de ver eso, que tristeza”; “mis respetos para el de azul, así es que se pelea, como hombre. Otro le quita el machete y le da con el mismo y el no”; “las personas que acudieron a separarlos eso está bien hecho, dejemos ese cuento de que yo en eso no me meto, no podemos dejar que haya un muerto cuando podemos actuar en son de paz”. Han sido algunos de los comentarios.

Dos policías fueron agredidos

En una batalla campal se convirtió el barrio Potrero Grande (Comuna 21) de Cali, en la tarde del martes 17 de enero, cuando dos uniformados de la Policía, un hombre y una mujer, llegaron hasta el sector a realizar un requerimiento de rutina.

Sin embargo, la presencia de la autoridad les valió poco a unos jóvenes que estaban en el sitio. En un video, que fue viralizado rápidamente en redes, quedó en evidencia cuando los policías fueron agredidos.

La grabación muestra el momento en que un joven, al parecer menor de edad, encuella fuertemente a uno de los policías.

Momento exacto en el que el joven encuella al policía. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Mientras tanto, la uniformada intentaba auxiliar a su compañero, pero una de las jóvenes intervino para que la mujer policía no ayudara al uniformado. Sin importar que se tratara de la autoridad, la joven la empujó y le dijo de manera amenazadora: “no lo toqués”.

Entretanto, las demás personas que estaban en el sector solo observaban la penosa escena. Incluso, se burlaban de lo sucedido.

Finalmente, el uniformado logró ponerse de pie y empezó a perseguir al presunto joven agresor.

El policía persiguió al joven agresor. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Sobre el hecho, el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo: “Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante se encontraban haciendo actividades de control en la zona y ubican a un joven, quien portaba un arma blanca; este sujeto, para impedir el procedimiento policial agrede físicamente a uno de nuestros uniformados, generándose un forcejeo en el que interviene una mujer familiar de esta persona”, detalló.

Quintero Salazar confirmó que los dos agresores fueron trasladados a la Estación de Policía Desepaz, “donde se les aplica una medida correctiva, el artículo 35 numeral 1, por irrespeto a la autoridad. Invitamos a todos los ciudadanos a que contribuyan a tener espacios seguros y a contribuir a que nuestra Policía Nacional pueda realizar los procedimientos para brindar seguridad y convivencia ciudadana a todos los habitantes de Cali”, concluyó.