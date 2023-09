En Cali, usuario de empresa de salud pide que su mamá no sea trasladada a otra clínica. La EPS responde que los médicos deciden

Duque Franco denunció que la EPS Sanitas le informó que ellos no tienen convenio con la Fundación Valle de Lili, razón por la cual su mamá debe ser trasladada a otra clínica. Sin embargo, el ciudadano dijo no estar de acuerdo con que remitan a su mamá, pues considera que recibe buena atención y su condición de salud no es la mejor.