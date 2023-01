“Están disponiendo de recursos que no les pertenecen”: secretario de Seguridad de Cali lanza vainazo a la Gobernación del Valle

En los últimos días, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, han sostenido una tensa discusión en redes sociales respecto a la inversión de la tasa de seguridad para la ciudad.

“La Gobernación del Valle sí tiene una deuda histórica con Cali. De los más de 90 mil millones de pesos que se han recaudado por tasa de seguridad, Cali ha aportado cerca del 80 %, pero en la ciudad no se han visto reflejados. Y usted sí puede ayudar, gobernadora, la invito a cumplir la norma”, le llamó la atención en su cuenta de Twitter.

La @GobValle sí tiene una deuda histórica con Cali.



De los más de $90 mil millones que se han recaudado por tasa de seguridad, Cali ha aportado cerca del 80%, pero en la ciudad no se han visto reflejados. Y usted sí puede ayudar, gobernadora, la invito a cumplir la norma 👇🏽 https://t.co/POyER1oigK pic.twitter.com/S94WlIzH5w — Jimmy Dranguet R (@Dranguet) January 12, 2023

Ante el mencionado señalamiento, la gobernadora no se quedó callada, y por medio de un hilo en Twitter, le respondió a Dranguet: “Apreciado secretario, lamento y me preocupa que a estas alturas usted no esté enterado de lo que hemos hecho por la ciudad, desde luego que los recursos de la tasa de seguridad se han invertido en Cali, permítame lo pongo al día”, dijo.

Seguidamente sostuvo que las inversiones se deciden en el Comité de Orden Público con Policía, Fiscalía, Migración, Ejército, quienes presentan sus necesidades y proyectos. “Ese Comité decide, y sus destinos ya están fijados”, mencionó.

También recordó que antes funcionaban en un mismo espacio la Policía Metropolitana de Cali y el Departamento de Policía del Valle, hoy en día, al parecer, por una inversión de 45 mil millones de pesos, la Mecal tiene todo el comando de Cali, mientras que la Deval ahora está en los municipios de Palmira y Buga.

No dudó en recordar la pandemia y el estallido social, aseguró que con los recursos de la tasa de seguridad, dotaron a los policías de Cali.

“Secretario Dranguet, nuestros gestores y gestoras de convivencia también llegan con actividades preventivas a los barrios de Cali donde no es fácil que llegue la oferta de seguridad. Su labor toma contacto directo con comunidades que sufren la inseguridad todos los días”, dijo.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca. - Foto: Tomado del Twitter @ClaraLuzRoldan

Nombró también las motocicletas nuevas que se le entregaron a la Policía, dos drones de alta precisión, el parque automotor asignado a la Fiscalía, disponibilidad de recursos para la bolsa de recompensas, el sistema biométrico para identificar a los pasajeros internacionales en el aeropuerto, entrega de chalecos balísticos. Fueron algunos de los ítems que mencionó Roldán.

Finalmente, le envió un mensaje de lo que parece buena voluntad: “Secretario Dranguet y Jorge Iván Ospina, estamos dispuestos a meterle mano a Cali, cuando ustedes lo decidan nos sentamos y trabajamos. Y lo manifiesto, estoy dispuesta a ser un soldado más para ayudar a la recuperación de la ciudad, pero si ustedes lo permiten”, expresó.

Sin embargo, este mensaje solidario no terminó de convencer a Jimmy Dranguet, quien en diálogo con SEMANA dijo que la gobernadora no se ha apegado a la norma.

“El reclamo que yo le hago en representación del Distrito de Cali a la Gobernación es basado en una ley que establece las tasas de seguridad departamentales o distritales, para el caso concreto, en el año 2017 en el departamento del Valle del Cauca mediante una ordenanza se creó una taza departamental y eso es legal, pero la norma que es de carácter nacional, el decreto 399 de 2011, en su artículo 12, establece que cuando la tasa es de carácter departamental las inversiones tuvieron que trasladar al municipio que genera la paz y ahí donde nace la discusión”, dijo a SEMANA.

Dranguet mencionó que desde el año 2017, el Valle del Cauca recauda la tasa de seguridad y convivencia, y el municipio de Santiago de Cali, aporta cerca del 80% de lo que recauda la tasa.

“Del 2017 a la fecha, solamente los usuarios de Emcali que es la principal empresa grande con recaudo a la tasa, hemos aportado los caleños cerca de 67 mil millones de pesos; las otras empresas que también hacen el recaudo en Cali suman otros otros seis mil millones. Entonces, de 2017 a la fecha, los caleños hemos aportado a la tasa alrededor de 73 mil millones de pesos y las inversiones que ha hecho la gobernación en Cali no han sido de ese nivel porque han invertido en motos, alimentación para la Policía, en algunas estrategias, pero no han sido del valor total del recaudo”, agregó.

El funcionario afirmó que los recursos que se ha gastado la Gobernación lo ha hecho en otros municipios del departamento, “en otras estrategias de seguridad del Valle, ahí empieza la discusión, cuando ella enuncia los gastos. Por ejemplo, informa de una construcción que hizo la Gobernación en Buga, muy bien, quizás es necesario para el departamento tener una base con los controles de bienes pero eso fue en otro municipio, eso no fue en Cali; también ha hecho inversiones en Yumbo, Palmira y Buenaventura”, sostuvo.

Insistió en que las inversiones que se están realizando a nivel de departamento, han sido con la tasa de seguridad que aportan los caleños, y su reclamo es que esas inversiones se trasladen al Distrito de Cali. “Tenemos un plan de seguridad para Cali, una estrategia articulada con todas las autoridades, pero no se pueden llevar a cabo con suficiencia por la falta de recursos”, señaló.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

También aseguró que desconoce lo que se ha gastado el departamento en materia de seguridad para Cali, supuestamente, porque dicha información no se la han suministrado a pesar de las peticiones que le han realizado a la Gobernación desde la Secretaría de Seguridad Distrital.

“Ellos no dan su información. Por redes sociales y con algunos informes, hablan de inversión, desconocemos el valor, pero lo que sí es claro, es que no son del monto de recaudo, ninguna de esas inversiones para Cali suman los 73 mil millones de pesos que hemos aportado los caleños a la tasa de seguridad”, dijo.

Dranguet reconoció los recursos que se han invertido, pero reclama que es en otros municipios y no en Cali. “La Policía metropolitana atiende cinco municipios adicionales a Cali; me refiero a Jamundí, Candelaria, La Cumbre, Yumbo. De esos recursos, cuánto invirtieron en la Policía, nosotros no tenemos esa cifra porque simplemente la Gobernación no la ha distribuido, pero si sumamos todos los recursos que se ha gastado la metropolitana, no suman los 73 mil millones de pesos”, sustentó.

Recalcó que no cuestiona a las autoridades, ni al comité que define los recursos. “La culpa no es de la Policía, ni de la Fiscalía, ni del Ejército. Si la Gobernación tiene un disponible para ellos, tienen que seguir las instrucciones, el problema es que no nos invitan a hacer parte de ese comité; segundo, están disponiendo de recursos que no les pertenecen, entonces la priorización y gastos se hacen de manera inadecuada”, subrayó.

Añadió que la ciudad de Cali necesita con urgencia de dichos recursos. “Las condiciones de seguridad que tiene la ciudad capital requieren de mayor inversión y requieren que estos recursos se inviertan de manera estratégica, que atiendan a nuestra política de seguridad”, explicó.

En otros temas concernientes a la seguridad de Cali, el funcionario dijo que aunque 2022 fue el año con menos homicidios en la ciudad, una reducción del 20 % de manera general, y más del 30 % en homicidio a jóvenes. El reto para este 2023 es combatir el hurto a personas. Dijo que desde la Administración le han declarado la guerra a los moto ladrones.

También hubo reducción en otros delitos de alto impacto como hurto a motocicletas, automotores, residencias y entidades financieras; reducción del secuestro y extorsión.

“Para este año tenemos estrategias muy importantes con las que estamos haciendo mella al delito de hurto a personas y celulares; se trata del grupo especial de motorizados en las comunas donde hay mayor incidencia en el delito de hurto, ahí se está haciendo prevención, pero también reacción cuando se presenta alguna situación”, comentó.

Otra de las estrategias con las que se pretende disminuir el robo es de la mano del Ejército y la Secretaría de Seguridad y Justicia.

“Hemos implementado puestos de control articulados para requisar a todos los motociclistas. Se hacen las respectivas requisas, y se revisa la documentación de las motos, que no sean modificadas, porque es con este tipo de vehículos que se cometen la mayoría de atracos en el espacio público de las principales calles de Cali”.

Las autoridades realizaron requisas a los motociclistas que se encontraban en la avenida circunvalar. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

El funcionario mencionó que en el Masivo Integrado de Occidente (MIO) cuentan con gestores de convivencia y policías encubiertos; además, volvió a traer a colación el tema de los recursos.

“Hemos adelantado estrategias pero falta por adelantar, y para eso se requieren recursos, entre otras cosas, si la Gobernación hubiese consignado los recursos y hubiese hecho las inversiones que hemos pedido en materia de enfrentamiento al delito en Cali, tendríamos mayor reducción en homicidio, pero también en hurto y otros delitos que afectan a la comunidad caleña”, dijo.

Añadió: “Es que nos hacen falta recursos para enfrentar el delito en la ciudad, para mejorar nuestras cámaras de vigilancia, para mejorar el esclarecimiento; también para dotar a la Fiscalía con elementos técnicos que faciliten y mejoren la investigación. También”, sostuvo.

Agregó que la Gobernación “ha dejado de trasladar más de 50 mil millones. Eso es lo que reclamamos como caleños, que esas inversiones se hagan en la ciudad de Cali porque las necesitamos”, manifestó.

Finalmente, habló de lo que más le preocupa en cuanto a la seguridad de Cali. “Nosotros tenemos desde hace años una amenaza muy grande con el microtráfico y el narcotráfico, hace 30 años los cultivos del narcotráfico estaban a seis, ocho o 12 horas de Cali, ahora los tenemos a 30 minutos. Tenemos grandes cultivos de cocaína en la zona rural de Jamundí, a escasos minutos de la ciudad y eso nos genera una presión importante en materia de seguridad”, dijo.

El lugar de la explosión fue acordonado por la Policía Miliar. - Foto: Alcaldía de Jamundí

El funcionario también expuso la escalada violencia que se vive en Buenaventura, en el centro y norte del Valle. “Por eso Cali tiene que blindarse. Tenemos que trabajar con los jóvenes, hay unos vinculados a pandillas y diferentes actividades criminales, hay que redoblar los recursos y redoblar las inversiones para prevenir la comisión de delitos”.

Aseguró que han encontrado homicidas de 13 años de edad. “Ese es el flagelo que tenemos que sacar de nuestra sociedad y para eso se requieren recursos y se requiere articulación con la Policía. Tenemos que redoblar el control del territorio con mayores capacidades”.