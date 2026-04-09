Este es el clima para Cali este jueves, 9 de abril: esto dijo el Ideam

El último informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) este jueves, 9 de abril, dio a conocer cómo estará el clima de esta jornada en la ciudad de Cali.

“Cielo entre ligero parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones durante la jornada de la tarde y noche (T. máx.: 31 °C)”, explicó la entidad.

Asimismo, indicó que habrá unas variaciones entre el cielo despejado, pero también se van a registrar lluvias en horas de la tarde y de la noche de este jueves.

Pronóstico del clima para Bogotá: la capital tendrá una jornada seca, pero con nubosidad variable y posibles lluvias aisladas

Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

Y es que el pronóstico nacional del Ideam señaló que el clima de Calo tiene que ver con las dinámicas meteorológicas de la región pacífica, donde esperan precipitaciones de intensidad variable.

“Se pronostican lluvias de ligeras a moderadas, principalmente en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño… Se prevén acumulados de precipitación entre ligeros y moderados, especialmente concentrados hacia el sur, occidente y oriente del territorio nacional”, explicaron.