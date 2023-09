Extorsiones no paran en Tuluá, Valle: ahora hasta los vendedores de plátano deben pagarles a los criminales

Según manifestó uno de los afectados ante los medios: “Cuando la gente llega con sus carros llenos de plátano, inmediatamente los están parando y les dicen que: ellos son de tal grupo y tienen que pagar tanto. A un amigo de Venecia le quitaron $500 por kilo, esto me entristece mucho, imagínense todos los hogares tulueños pagándoles a estos sinvergüenzas para comerse un plátano”.

Comerciante víctima de extorsión en Tuluá, Valle, cerró su negocio, le exigían 18 millones de pesos

Asimismo, dentro de la medida que tomó, también decidió salir de la ciudad. “Tres veces me han amenazado. Me llegan mensajes de texto diciéndome que van a atentar contra mi vida, por eso tuve que salir de Tuluá e irme a otro lugar. No voy a colocar en riesgo mi vida ni la de mis empleados”, dijo la víctima a Blu Radio.