Feria de Cali: denuncian sobreventa en graderías del Salsódromo; no los dejaron entrar aunque tenían boletas

La Feria de Cali inició este domingo -25 de diciembre- con el Salsódromo, evento que reunió a más de 2.000 artistas en escena en la autopista Suroriental, donde se llevarán a cabo otros desfiles como La Fiesta de mi Pueblo, el de carros autos clásicos y antiguos, y el del Cali Viejo. Y aunque fueron cientos los que disfrutaron del espectáculo, algunos ni siquiera pudieron entrar a verlo pese a tener boletas para las graderías.

A través de redes sociales se regó la denuncia de una mujer que aseguró no haber podido ingresar a la zona paga del Salsódromo debido a una presunta sobreventa de los asientos. En videos publicados en sus historias de Instagram, dice que al llegar a la zona comprada le indicaron que no había espacio y que por eso no podía ingresar. Precisó que con ella fueron diez personas las que vivieron esta situación.

“Estamos en la zona 8 y pagamos por la zona 8, pagamos 300 mil pesos y nos están diciendo que no podemos entrar”, dice la denunciante al tiempo que muestra como no los dejan seguir por la puerta de ingreso. Una persona, que al parecer pertenece al equipo de logística, responde a los reclamos de la mujer diciéndole que las quejas las puede presentar llamando “a la administración”.

Para ver en graderías los desfiles de la Feria de Cali, que va hasta el 30 de diciembre, se debe adquirir un abono, pues la empresa encargada de este proceso no vende boletas por separado. Cada uno de estos planes cuesta 300.000 pesos.

La mujer dicen que recorrió diferentes zonas de graderías para intentar ingresar y que en todas la respuesta fue la misma: “está lleno”. En sentido, indicó, que fue poca la atención que les prestaron y que no recibieron una respuesta clara.

“Nos robaron en la cara, realizamos la compra totalmente legal en uno de los puntos autorizados y ¿para qué nos robaron de frente?”, afirmó. A su vez, añadió que no solo el grupo de personas con el que estaba habría resultado afectado, sino que más personas, con boleta en mano, se quedaron sin entrar al Salsódromo.

Las 300mil ra$ones de la $obreventa de boleteria en la feria...#CaliCiudadEuropea pic.twitter.com/AmmUsxKgsV — MIO Usuarios (@MIOusuarios) December 26, 2022

De momento, Corfecali, entidad que organiza la Feria de Cali, no se ha pronunciado sobre el incidente con la boletería. Así mismo, se desconoce la cantidad exacta de afectados por la presunta sobreventa de los puestos de las graderías del Salsódromo, que además presentó un retraso en su inicio por fallas técnicas.

Pese al retraso y los problemas con la boletería, cientos disfrutaron del espectáculo salsero que contó con la participación de más de treinta escuelas de baile y la presencia del Grupo Niche, Guayacán y Salsa en Tacones.