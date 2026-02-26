Fue hallada con vida Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz que había sido reportada como desaparecida

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, confirmó en Santander de Quilichao que Ana Libia Güetio, candidata a las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz, fue hallada con vida y está de regreso a Popayán.

La candidata por el Alto Patía y norte del Cauca había sido reportada como desaparecida la noche del miércoles.

“Profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas. Al momento de su desaparición, Ana Guetio se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca”, decía un comunicado de su equipo de trabajo.

Noticia en desarrollo...