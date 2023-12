Gobernadora del Valle cumplirá arresto desde este viernes y lanza duro dardo a la JEP: “criminales son nombrados gestores de paz”

La gobernadora que en días pasados señaló que acataría el fallo, no negó su descontento por la decisión de la jurisdicción. “Familias enteras que esperan verdad, justicia y reparación, y funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz , somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación”.

Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, respondió a fallo de la JEP: “Nunca me he opuesto a la paz”

Según dicho tribunal, la gobernadora no cumplió y debe ir a prisión dos días. “ En la lista de asistencia a la audiencia del 28 de noviembre se registró el señor Hernández Arias (William Hernández Arias, en su calidad de subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Departamento del Valle del Cauca ), así como a varios funcionarios de la Gobernación del Valle. Sin embargo, el 29 de noviembre, fecha en la que correspondía la intervención de las gobernaciones, ni la mandataria, ni su delegado comparecieron. En audiencia se hizo su llamado público, se otorgó un plazo de espera de dos horas para justificar su inasistencia o garantizar la llegada del delegado sin obtener respuesta alguna”.

Sumado a que envió a un funcionario de menor rango, indicó la JEP, dicho funcionario dejó de asistir y envió excusa médica. “Tengo para informarle que el día 28 de noviembre estuve presente en la diligencia, sin embargo, en el día de hoy 29 de noviembre del 2023, me excuso por la inasistencia. En el transcurso de la diligencia del día de ayer me llamaron del consultorio del anestesiólogo hoy a las 8:00 a. m. puesto que presento un problema severo de columna, tal como está en el documento anexo en la prescripción médica. Es preciso mencionar que la persona que se podía delegar por el conocimiento del tema y la experticia es contratista y no cuenta con facultades para tomar decisiones. Es importante mencionar que la señora gobernadora del Valle del Cauca, Dra. Clara Luz Roldán González, se encuentra en una mesa cerrada de seguridad por el incidente de un campo minado en el Valle del Cauca en el municipio de Bolívar Valle del Cauca, donde resultó herido un militar. Se están activando las rutas necesarias y tomando las medidas necesarias pertinentes”.