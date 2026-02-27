Valle

Murió Jairo Prado Roldán, notario de Zarzal, Valle, e hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán

El deceso del abogado se habría dado en medio de un accidente en su casa.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 9:45 p. m.
Jairo Prado Roldán, abogado e hijo de la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán.
Jairo Prado Roldán, abogado e hijo de la exgobernadora del Valle Clara Luz Roldán. Foto: Suministrado a Semana

En las últimas horas se confirmó la muerte del abogado Jairo Prado Roldán, notario de Zarzal, Valle, e hijo de la exgobernadora de ese departamento Clara Luz Roldán.

El Instituto de Deportes del Valle (Indervalle) escribió: “Desde Indervalle lamentamos profundamente el fallecimiento de Jairo Prado Roldán. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la doctora Clara Luz Roldán y a Claudia Bibiana Posada, así como a toda su familia, en este momento de dolor”.

El empresario y político valluno Roberto El Chontico Ortiz, excandidato a la Alcaldía de Cali, dijo en su red social de X en referencia a la exgobernadora: “En esta noche de dolor profundo, te abrazo con el alma entera, entre lágrimas y plegarias. Jairo, luz de bondad y sonrisa eterna, dejó huellas imborrables en tantos corazones, incluida mi familia y mis amigos empresarios”.

Gobernadora del Valle
Gobernadora del Valle Foto: Gobernación del Valle

“Que el Buen Pastor te tome de la mano, calme tu tormenta con su paz infinita y abrace a Jairo en su regazo eterno. No temas, estoy contigo, orando sin cesar por ti y tu familia. Mucha fuerza”, dice el escrito.

El representante a la Cámara por el Valle, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, también se sumó a los mensajes de solidaridad.

En su cuenta de X escribió: “Expreso mis más sentidas condolencias a la doctora

Clara Luz Roldán por el fallecimiento de su hijo, Jairo Prado Roldán. Acompaño a su familia y seres queridos con respeto y solidaridad en este momento de profundo dolor. La partida de un hijo es una pérdida que trasciende cualquier palabra, y confío en que la fortaleza espiritual y el cariño de quienes la rodean le brinden consuelo”.

Roy A. Barreras, uno de los hijos del candidato presidencial Roy Barreras, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, también se pronunció.

“Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldán

Y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”, expresó en X.

De la misma manera lo hizo Marco Antonio Suárez, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jairo Prado Roldán, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. A ella y a su familia enviamos nuestras más sentidas condolencias y un abrazo solidario en este momento de dolor”, escribió el funcionario.

Jairo Prado Roldán, además de ser el notario de Zarzal, era un promisorio abogado de esa región de Colombia. La exgobernadora aún no se pronuncia sobre lo sucedido.

