Gobernadora del Valle sobre amenaza de Mordisco a la COP16: “No tenemos certeza de si es verdad o no”

“No tenemos certeza de si esa publicación es verdad o no, y eso todavía el Gobierno nacional, que es quien debe salir a decirnos si es verdad o no, aún no lo ha hecho”, dijo la gobernadora al término de su intervención en la VII Cumbre de Sostenibilidad 2024 de SEMANA en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico, Yumbo.