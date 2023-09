Hombres armados se enfrentaron a bala en Buenaventura mientras candidato realizaba un acto de campaña; hay cinco lesionados

“Le hago un llamado a la autoridad para que investigue lo que ocurrió porque nosotros estamos haciendo un ejercicio democrático, vamos a seguir haciéndolo en los barrios, nos vamos a seguir reuniendo con las comunidades, esto no nos va a parar, gracias a Dios estamos totalmente en ello”, enfatizó.

También le pidió a las autoridades garantías para continuar ejerciendo el derecho democrático, ya que en los últimos días ha recibido varias amenazas, y no ha habido un reforzamiento de su esquema de seguridad.

“He tenido el mismo esquema que me implementó la UNP desde hace casi siete años, o más de siete años, no ha habido un fortalecimiento al respecto, vamos a hacer un informe y enviar algo escrito a la UNP, pero también a los organismos que tiene que ver con la seguridad para ver cómo pueden robustecer el esquema que tenemos hoy, porque ya hace mucho tiempo que venimos recibiendo amenazas y esto no ha sido contestado en reforzarlo”, manifestó el líder gremial.