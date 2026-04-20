Ideam advierte lluvias en Cali: así estará el clima durante este lunes, 20 de abril

El más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo estará el clima en la ciudad de Cali en el Valle del Cauca. La entidad señaló que habrá lluvias para este lunes, 20 de abril, en diversas horas del día.

“Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche”, precisaron.

El clima hoy en Colombia: lluvias, nubes y pocos espacios de sol

Asimismo, indicaron que la temperatura alcanzaría los 31 grados centígrados, pues señalaron que habrá bastante calor antes de las lluvias.

“En Valle del Cauca, se prevén lluvias más importantes en sectores del norte y sur durante la tarde. Durante la jornada se prevé abundante nubosidad, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en amplias zonas de la región Andina”, añadieron.

En varias regiones de Colombia también hay alertas que fueron emitidas por el Ideam en este último reporte.

“En total, 512 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico”, indicaron.