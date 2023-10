Indignante: perrito fue brutalmente golpeado en Jamundí, Valle; le quitaron parte de su cola.

“Estaba supergolpeado, él está todavía muy nervioso, incluso no puede dormir bien, siempre se levanta y se mueve intranquilo. La verdad, sí me gustaría encontrar a las personas que hicieron esto”, dijo Natalia Vidal, dueña de ‘Ovito’ a Blu Radio.

El hecho ha sido rechazado por los ciudadanos en redes sociales. “Uy, esa persona está enferma, ¿cómo se le ocurre hacer algo así?”; “La vaina no es de investigar, es de actuar de inmediato, y poner al animalito a salvo, o la próxima va a ser encontrarlo muerto, Dios no lo quiera, pero tienen que actuar con celeridad”; “Qué triste ver seres humanos tan malos ensañarse con un animal indefenso”; “Es increíble, los seres humanos hasta donde pueden llegar. Cada día me sorprenden, qué monstruos somos” (sic).