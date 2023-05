Indignante robo en Cali: acorralaron a motociclista y lo hicieron estrellar para quitarle el vehículo

El barrio 7 de Agosto, de Cali, fue el escenario de un indignante robo. La víctima es un motociclista que fue interceptado, perseguido y acorralado por un grupo de delincuentes.

Los criminales, quienes también se movilizaban en moto, le cercaron el paso al hombre hasta el punto de hacerlo estrellar contra una vivienda. La colisión provocó la caída del hombre y el robo del vehículo por parte de los sujetos.

Una cámara de seguridad instalada en la vivienda contra la cual se estrelló la víctima del hurto registró cómo lo intimidaron y se le llevaron la moto. Son al menos tres hombres los que arremetieron contra la víctima.

Momento exacto en que la víctima se estrella con la casa. - Foto: Fragmento de video

No contentos con quitarle la moto, también querían arrebatarle sus objetos personales. Sin embargo, no lo logran. En medio del hurto le piden irse y no interponerse a su escape. “Pásame el celular, pásame el celular, corre, marica, corre”, gritan los ladrones, para después emprender la huida.

Tras el escape de los ladrones, la víctima, quien quedó con el casco de seguridad en la mano, le pide a los habitantes de la casa contra la que se estrelló que lo ayuden, pues aventó el celular hacia la propiedad para que no se lo quitaran los criminales.

“Por favor, el celular lo tiré, yo no tengo nada, me robaron. El celular cayó ahí, me robaron”, dice la víctima desesperadamente. El hombre necesitaba rápidamente el dispositivo para rastrear la ubicación de la motocicleta a través del GPS.

MÁS MOTOLADRONES😡

Ayer en la noche en el barrio 7 de Agosto, varios sujetos armados le robaron la moto N-MAX a un joven. ¿Para cuando la seguridad @Dranguet?#LaSucursalDelMiedo pic.twitter.com/osSInNothc — Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) May 17, 2023

En lo que va de este año se han denunciado 990 robos de motocicletas en Cali, según el Observatorio de Seguridad.

Los ladrones a bordo de motocicletas es uno de los problemas de seguridad más fuertes que enfrenta Cali en la actualidad. Recientemente, las autoridades ofrecieron diez millones de recompensa, respectivamente, por información de sujetos que usando estos vehículos robaron a un hombre y una mujer.

Tremendo robo a una clínica

Con pistola en mano, un ladrón asaltó una clínica odontológica en la ciudad de Cali, donde las denuncias por hurto se han incrementado notablemente este año. Este sujeto se hizo pasar por usuario de la entidad para entrar y cometer su fechoría.

El delincuente llegó hasta el establecimiento, ubicado en el barrio 20 de Julio, en la tarde de este miércoles 17 de mayo, para cometer el robo. Entró a la clínica vistiendo camisa, pantalón y un carriel, y ocultando su rostro con una gorra y un tapabocas para dificultar su identificación.

Las cámaras de seguridad del sitio registraron todo el hurto. El sujeto se acercó con actitud extraña a la caja de atención del sitio y preguntó por algo que no se escucha en el video. La interacción del ladrón con las trabajadoras de la clínica dura unos 20 segundos. Luego, buscó algo dentro del carriel.

Del carriel sacó un arma, presuntamente de fuego, y le quitó el seguro, dejándola lista para disparar. De inmediato, y apuntando en todo momento, intimidó a la mujer que atendía la caja. Después la obligó a abrir un compartimiento. La trabajadora no opuso resistencia y colaboró con el criminal, quien tomó algunas cosas y procedió a irse.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que el ladrón se llevó aproximadamente un millón de pesos en efectivo. Las imágenes también dan cuenta de que hurtó un celular.

El ladrón intimidó a la mujer que atendía la caja de la clínica con un arma. - Foto: Fragmento de video

El video logrado por la cámara de seguridad muestra, además, que mientras este ladrón intimidaba a la mujer que atiende la caja, otro sujeto, quien sería su cómplice, entró a la clínica y obligó a un hombre que estaba sentado esperando a que lo atendieran a entregarle sus pertenencias, al parecer dinero.

Un hombre que esperaba ser atendido también fue víctima de robo. - Foto: Fragmento de video

Luego del hurto, los dos sujetos huyeron con rumbo desconocido. Los empleados de la clínica quedaron desconcertados ante el suceso.

La Policía aseguró que una patrulla llegó hasta el lugar para atender la situación. Los uniformados habrían instalado a las víctimas a denunciar lo ocurrido, pero estas supuestamente se negaron.

Por fortuna, los ladrones no accionaron sus armas durante el robo, por lo cual no hubo heridos ni víctimas fatales.