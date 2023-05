¿Intento de secuestro en Cali? Empresario denuncia que iban a raptarlo en hotel donde hombres armados revolcaron y robaron habitaciones

Una extraña situación ocurrió en un hotel ubicado en el norte de Cali, la capital del Valle del Cauca. Hombres armados ingresaron en horas de la noche al establecimiento para, supuestamente, raptar a un empresario, quien es el dueño del lugar.

Los sujetos llegaron al hotel, cuyas instalaciones están la vía que viene del municipio de Yumbo, en la noche del martes 16 de mayo.

Los sujetos estaban fuertemente armados. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Ingresaron al hotel siete hombres armados. Una gran parte de ellos se hospedó desde las ocho de la noche, consumieron alimentos, hicieron su registro, estuvieron en la terraza como revisando y analizando todo. Más o menos a la medianoche hicieron un hurto en las habitaciones, principalmente en la de mi jefe, y en la de los huéspedes”, señaló un trabajador del comercio en una declaración a medios locales.

El empresario y dueño del hotel dijo a Blu Radio que el objetivo de los hombres armados era secuestrarlo, pero que no lo lograron porque él no se encontraba en el establecimiento y fue alertado sobre su presencia. Afirma que supuestamente los tipos llevaban prendas de la fuerza pública.

“Yo me quedaba algunas noches en mi hotel, pero gracias a Dios ese día no lo hice. Recibí la llamada de que estos hombres disfrazados de policías entraron hasta el lugar, y como vieron que yo no estaba, decidieron robarse computadores, relojes, dinero y muchas cosas de valor”, afirmó a dicho medio.

Denuncian que así dejaron las habitaciones del hotel. - Foto: Tomada de redes sociales

Y añadió: “Es una banda grande porque en los videos que quedaron grabados se ve todo. Todos venían armados, dañaron las paredes, puertas, todo, ahora tengo miedo de salir y por eso estoy escondido en una de las casas de seguridad que tengo”, expresó el empresario.

El trabajador del hotel asegura que la Sijin señaló que efectivamente tenían la intención de secuestrar al empresario “porque todo estuvo direccionado a sus pertenencias y habitación”.

Sin embargo, desde la Policía Metropolitana de Cali le negaron a SEMANA que se hubiera tratado de un intento de secuestro. Eso sí, aceptaron que esa noche hubo un hurto y que en el lugar solo estaba el recepcionista del establecimiento. Argumentaron que los hombres armados se metieron a dos habitaciones en las que no había huéspedes.

“Esto nos está afectando porque mi jefe es un empresario vallecaucano de gran trayectoria que da posibilidades de crecimiento”, reflexionó, entre tanto, el trabajador del hotel.

El dueño del hotel dice que no lo secuestraron porque no estaba en el sitio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo ocurrido dentro del hotel fue denunciado ante las unidades de la Sijin que fueron al sitio. La investigación para aclarar lo sucedido está en curso.

Este año en Cali han sido denunciados siete secuestros ante las autoridades competentes, según el Observatorio de Seguridad.