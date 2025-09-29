Suscribirse

Valle del Cauca

Institución educativa de Alcalá lidera la revolución de la energía solar en el Valle del Cauca

Los proyectos de investigación escolar ahora incluyen la aplicación de energía solar en avicultura, porcicultura e invernaderos.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 12:56 a. m.
Paneles solares en colegios del Valle
Paneles solares en colegios del Valle | Foto: cortesía

La Institución Educativa Agrícola Julio Gómez Jaramillo, en el norte del Valle del Cauca, se convirtió en pionera en el uso de energías renovables dentro del sector educativo público, gracias a la instalación de paneles solares realizada por la Gobernación del Valle.

La iniciativa no solo transforma la manera en que se consume electricidad, reduciendo la dependencia de la red convencional, sino que también integra la sostenibilidad al aprendizaje diario de los estudiantes. “En muchas ocasiones se va la energía y los paneles sirven en puntos estratégicos. Además ayudan a conservar el medio ambiente, más aún siendo una institución agrícola”, expresaron los alumnos.

Contexto: Cali será escenario del Showroom 2025: una vitrina para más de cien emprendimientos locales

Los proyectos de investigación escolar ahora incluyen la aplicación de energía solar en avicultura, porcicultura e invernaderos, así como un sistema de riego automático que mantiene vivas las plantas cuando los estudiantes no están presentes. “La ciencia se cruza con la innovación verde y abre nuevas posibilidades para el campo”, destacó una docente.

El rector de la institución señaló que el modelo educativo fortalece la empleabilidad de los jóvenes al ofrecer doble titulación, gracias a un convenio con el Sena que los acredita como técnicos agropecuarios. Egresados de esta formación ya trabajan en fincas familiares y algunos incluso lideran proyectos productivos en la Secretaría de Educación del Valle.

La experiencia de Alcalá no es un caso aislado. Más de diez instituciones educativas en el departamento ya cuentan con paneles solares y cinco más recibirán próximamente esta dotación. Según cifras oficiales, el ahorro en consumo eléctrico supera el 50%, lo que ha permitido reinvertir recursos en laboratorios de informática, iluminación, ventilación y espacios para la innovación.

“Este es solo el comienzo. Con un plan estratégico de inversión propia, la Gobernación busca dotar cada vez más instituciones con energía renovable”, aseguró la subsecretaria de Educación, Yohana Castañeda.

El proyecto demuestra que las energías limpias no son únicamente una alternativa de ahorro, sino también una estrategia pedagógica que vincula la educación con la sostenibilidad y el desarrollo rural. En el Valle del Cauca, el sol no solo ilumina las aulas: ahora también carga de energía el futuro de miles de estudiantes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así quedó Colombia en la tabla del grupo F, en el Mundial Sub-20, tras jugar contra Arabia Saudita

2. Inteligencia artificial predice el ganador entre Dodgers y Reds: inician los comodines

3. Así lucía Vannesa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025 antes de participar en el certamen nacional

4. Un gol definió el debut de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20: así le fue ante Arabia Saudita

5. Presidente Gustavo Petro se siente orgulloso de no tener visa de Estados Unidos: “Nos llena de orgullo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valle del CaucaEnergía solarPáneles solares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.