La contraloría abre procesos fiscales contra la Alcaldía de Cali; la irregularidad sería de $52 mil millones

El que más resalta, debido a su suma monetaria, es el de las deficiencias en las obras y actividades ejecutadas a través del Contrato de obra pública No. 4151.010.26.1.0784.2022 suscrito para el mantenimiento integral de la malla vial.

1. Recursos por valor de $1.420.319.229 que no han sido reintegrados al distrito de Cali por parte de Emcali, producto de la terminación anticipada del derivado No. 2 del Convenio Interadministrativo No. 4151.010.27.0668.2021 cuyo objeto fue la reposición de redes de alcantarillado y/o acueducto y posterior mantenimiento y/o rehabilitación vial en las comunas 1 y 20 del Distrito Especial de Santiago de Cali.