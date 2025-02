“Los desertores son jóvenes que han sufrido malos tratos y no les cumplen las promesas que les hicieron al reclutarlos, por lo que han decidido abandonar las filas y buscar una mejor vida”, comentó la fuente consultada por este medio.

Además, señaló: “Las familias que no desean que sus seres queridos se unan a estos grupos armados deben huir sin ser descubiertas, pues si no lo hacen, los asesinan y aprovechan para enviar un mensaje a las demás personas: no tienen otra opción que alistarse en las filas de las disidencias y el ELN”.