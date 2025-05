La impactante historia de militares y exguerrilleros que trabajan juntos para desenterrar la fosa más grande de Colombia: hay más de 600 cuerpos sin identificar

El antropólogo Daniel Felipe Guerra Bigoya se arrodilla junto a la zanja recién abierta y hace la señal con los dedos para detener la excavación: “Aquí todo es muy frágil –explica–. El subregistro de información y el exceso de uso del suelo fueron las dos primeras lápidas que recibieron a estas víctimas”. Entre 1990 y 2010, asegura, “el patio se convirtió en el depósito de los que no tenían nombre ni doliente”.

Esos restos sin dolientes son también una pregunta que atormenta a Colombia desde hace décadas: ¿dónde están los desaparecidos? La respuesta crece en número cada año. La actualización más reciente de la UBPD eleva a 126.895 las personas reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano, un universo que no cabe en ninguna fosa ni en ningún duelo familiar.

Al fondo del patio cuelga un mural codiseñado con familias buscadoras. Son rostros sin pupilas, torsos incompletos, manos que sostienen fotografías. Sobre el azul cobalto reza: “La memoria es un derecho. La reparación, un camino”. Bareño se detiene allí cada tarde. Dice que es su sitio para “oxigenar el perdón” antes de volver a la casa, donde sus hijos lo miran con admiración. “Yo también me miro distinto –confiesa–. Los muertos me enseñaron que la rabia se pudre más rápido que los huesos”.

La tumba de los siete

Ciencia contra la intemperie

La responsable de articular ese rompecabezas es Marcela Rodríguez Guzmán, buscadora del sur del Valle. “De 1980 a la fecha tenemos registro de 679 inhumaciones aquí. El reto es que el tiempo y la lluvia degradan el ADN. Si no actuamos ya, perderemos voces para siempre”.

Cada jornada termina cuando el sol cae. Los exmilitares y exguerrilleros, sudados y embarrados, se sientan en el mismo muro donde antes habrían instalado trincheras opuestas. Alguien reparte tinto hirviente; alguien más, silencio. “Los muertos huelen igual –repite Bareño–. Y ese olor nos recuerda que esto no puede repetirse”.

Palmira ha logrado lo que ninguna sentencia impone: un equipo mixto que trabaja “de corazón y no por castigo”, como remarca el mayor. La JEP aún no ha dictado sanciones restaurativas para ellos; lo hacen por voluntad, “una mano de obra que paga una deuda moral, no una pena jurídica”. Tal vez por eso el cemento parece secar más rápido, o las osamentas brotan exactas donde la intuición les dicta excavar.