La Línea 106 de salud mental en Cali, atendió más de 9 mil casos en 2022.

La Secretaría de Salud de Cali (Valle del Cauca), en articulación con la Red de Salud del Centro, ESE, tiene a disposición de la ciudadanía la línea de atención en urgencias y emergencias en salud mental, que durante el año 2022 atendió 9.273 casos.

Los principales motivos de atención fueron salud mental con 4.524 casos, escucha con 3.274, seguido de los trastornos mentales con 1.016, presentándose en mayor proporción en las mujeres.

“La Línea 106 es un dispositivo de recepción, atención y direccionamiento de casos, que tiene como objetivo brindar apoyo y acompañamiento en salud mental a la comunidad de Cali, a través de proceso de psicoeducación, orientación psicológica, intervención en crisis, activación de rutas y seguimiento”, informó la Secretaría Distrital.

Salud mental. - Foto: iStock

La intervención telefónica funciona las 24 horas del día y los siete días de la semana, brindando servicios de primeros auxilios psicológicos, con un espacio de escucha y orientación en salud mental.

Las autoridades también recalcaron que no es necesario estar afiliado a una Entidad Promotora de Salud (EPS), ya que se puede realizar la llamada de manera anónima. No hay límite de tiempo, ni de edad y es gratis.

La línea cuenta con un equipo profesional capacitado para establecer un espacio de escucha activa en trastornos mentales, violencias, sustancias psicoactivas e intento de suicidio, con miras a lograr un servicio de calidad en apoyo emocional.

A partir de este 2023, la ciudadanía se puede comunicar con la Línea 106 a través del WhatsApp 316 245 84 23, para recibir orientación y comenzar la ruta de atención.

El 30 % de los universitarios padece depresión

La depresión es una enfermedad que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

La doctora Guadalupe Arilla, del grupo de salud mental Semergen, explica que, desde la pandemia, los casos de depresión en jóvenes han aumentado un 30 % (Immedico hospitalario) e invita tomar conciencia” de estas cifras, explicó a Europa Press durante una exposición en la Universidad Complutense de Madrid para dar visibilidad a esta enfermedad.

La depresión afecta a niños y jóvenes. - Foto: Getty Images / Elva Etienne

La doctora Arilla recuerda que es importante mostrar que “de esta enfermedad se sale porque mucha gente piensa que la depresión es algo crónico que no se cura y, por supuesto, se cura con todos los medios y gracias a la ayuda de profesionales”.

En esto también coincide el director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y Catedrático de Psiquiatría en dicha institución, el doctor Celso Arango, quen recuerda la importancia de “escuchar la voz de los pacientes en primera persona, ya que, en muchas ocasiones, “lo que dicen en las consultas no es lo mismo que pueden decir en su casa”.

“La vivencia de alguien con depresión es algo difícilmente imaginable si no lo has vivido y queremos mostrar que la depresión es algo temporal, de la que se puede salir y no es crónico”, agrega.

Sin embargo, hay una forma de ayudar a tratarla, y esto se remite a incluir en la alimentación un ingrediente muy empleado en la dieta mediterránea, se trata del aceite de oliva. Este óleo trae grandes beneficios para la salud y ayuda a combatir el alzhéimer y la depresión.

Un estudio dio a conocer que una de cada tres estudiantes de secundaria (30 %) consideró seriamente quitarse la vida en 2021. - Foto: Getty Images / Elva Etienne

Asimismo, ayuda a prevenir enfermedades y el envejecimiento; además, se le han dado miles de usos, gracias a sus bondades para el cuerpo humano, pues ayuda con la digestión y al tratamiento de diversas enfermedades.

Debido a que entre sus componentes está el ácido oleico, que tiene propiedades que ayudan a prevenir el cáncer y la enfermedad de Alzheimer y a reducir el colesterol, el ácido oleico representa entre el 70 % y el 80 % de la composición del aceite de oliva.

Este aceite contiene antioxidantes y nutrientes esenciales, como los ácidos grasos insaturados, cuya absorción en el organismo mejora cuando se toman con el estómago vacío.

El tratamiento de la depresión en España es uno de los grandes retos del sistema sanitario, ya que, según ha explicado el doctor Arango, “en España, aproximadamente el 40 % de las personas con un trastorno depresivo no están siendo tratadas. Nos preocupa que haya personas que o se puedan beneficiar de algunos tratamientos”, asegura el doctor Arango.