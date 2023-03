¿Por qué es tan importante la salud mental de los empleados en las empresas?

El impacto psicosocial que ha tenido la pandemia al igual que muchos otros factores políticos y socioeconómicos a nivel mundial, han llevado a las empresas a darle una mayor importancia a la salud mental de sus colaboradores. Según un estudio de Mercer-Marsh del 2022, Colombia con un 56 %, es el país con más estrés laboral en América Latina frente al resto de países de la región.

Frente a esto es importante que las empresas ejecuten acciones en pro de la salud mental y el bienestar de sus empleados, según diferentes estudios alrededor del mundo, una de cada cuatro personas experimenta algún tipo de problemas de salud mental en algún momento de su vida.

Las empresas deben tener presente que en la actualidad los trabajadores aseguran que no sólo buscan un empleo que tenga un buen salario, sino que, además, priorizan los beneficios que brindan las organizaciones y sus programas de bienestar. Por lo que deben priorizar la salud mental de los colaboradores, puesto que, el cumplimiento de objetivos y metas, depende de las personas, y si no se sienten a gusto o escuchados, no se verán en los resultados.

Talengo, firma independiente de expertos en liderazgo que ofrece soluciones de búsqueda, evaluación y transformación, explica que “así como existe CX (Customer Experience), en el ámbito laboral, encontramos EX (Employee experience), en donde la gestión está encaminada a generar, analizar y mejorar prácticas que lleven al bienestar y fidelización del talento”.

Estrés Laboral - Foto: Getty Images

Son muchos los factores que afectan al Employee experience en el mercado laboral, Talengo menciona cinco de los más recurrentes:

1. La sobrecarga de funciones.

2. La extensión de las jornadas laborales.

3. La inclusión de tareas o funciones que demandan elevados esfuerzos a nivel cognitivo, comunicativo y emocional.

4. Las violencias de distinto tipo (social, psicológica y/o sexual).

5. El poco reconocimiento de logros.

Por esto, las organizaciones ya no pueden darse el lujo de minimizar o ignorar la importancia de abordar y apoyar los problemas de salud mental de una manera estratégica. Un ambiente de trabajo adecuado puede beneficiar a la salud mental, proporcionando una base para establecer rutinas estructuradas; en las que se genere un sentido de confianza, propósito y logro, además, de una oportunidad para desarrollar relaciones positivas y aportar a la inclusión en una comunidad, entre muchos otros beneficios, según la OMS.

“En la medida que las organizaciones potencien su EX (Employee experience), contarán con personas que encuentren un balance entre su vida personal, familiar y profesional, generando mayor compromiso en los colaboradores, lo cual conlleva a un buen clima laboral” afirma Ana Maria Herazo, directora en Talengo.

Una transición a empresas más sanas

Lo que muchas empresas siempre se cuestionan es cómo pueden implementar estrategias en las que prioricen el bienestar y la salud mental de sus empleados. Para lograr esto se recomienda desde Talengo hacer un mapa de necesidades y entender en donde se sitúa cada una.

Las organizaciones ya no pueden darse el lujo de minimizar o ignorar la importancia de abordar y apoyar los problemas de salud mental de una manera estratégica. - Foto: Getty Images

Además, informa que las siguientes preguntas permitirán que las empresas conozcan que ítems deben potencializar, para lograr brindar espacios sanos y seguros para sus equipos de trabajo.

1. ¿Cómo estamos en cuanto a claridad? Es decir, los colaboradores saben cómo hacer su trabajo y qué se espera de ellos.

2. En tema de confianza: en la empresa hay alguien con quién se puede contar.

3. En las herramientas: la organización tiene todas las herramientas necesarias para realizar el trabajo.

4. En el desarrollo de carrera: el equipo sabe para dónde vamos y cómo lograrlo.

5. En la autonomía: qué tanto control los colaboradores tienen sobre su trabajo.

6. Frente a la retroalimentación y reconocimiento: hay retroalimentación constante que ayude a los empleados a crecer ¿reciben el reconocimiento debido?

7. Frente al propósito: el trabajo va de la mano con el propósito personal de los colaboradores.

“Una vez resueltas las preguntas, las empresas pueden pensar en iniciativas que aporten a sus respuestas y a crear un EX correcto” concluye Ana María Herazo de Talengo.

Una vez resueltas las preguntas, las empresas pueden pensar en iniciativas que aporten a sus respuestas y a crear un EX correcto. - Foto: Getty Images

Vale la pena resaltar que, desde una perspectiva humana, el costo de no desarrollar planes de bienestar es altísimo pues estamos hablando del sufrimiento humano, lo cual es una razón suficiente para intervenir. “Los costos asociados con la mala salud mental y la falta de bienestar organizacional inician con el conflicto entre colaboradores, continua con el absentismo y se complementa con los bajos índices de retención y altos de rotación” afirma Herazo.

Por esto, es prioritario que las organizaciones le den la importancia que se merece a este tema, porque el recurso más valioso que tienen sin lugar a duda son sus colaboradores, además alinearlos a los objetivos de negocio crearán bases sólidas que permitan construir un negocio sostenible en el tiempo y que cumpla las metas del año.