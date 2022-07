“La prohibición no es el camino”, secretaria de Desarrollo Económico sobre Lalexpo, congreso que se hará en Cali

Después de cancelarse el evento en Cartagena y, posteriormente, en Barranquilla, la Latin American Adult Business Exposition (Lalexpo, en sus siglas en inglés) se realizará en Cali, del 23 al 26 de julio.

De acuerdo con las directivas, “el evento dejará una inversión aproximada de $18 mil millones a la ciudad y se espera que se puedan cerrar negocios que en total asciendan a $30 mil millones”.

Las expectativas siguen siendo altas. “Durante los cuatro días se van a crear 900 empleos, además se dinamizará a sectores como el gastronómico, hotelero, logístico”, dice el comunicado de prensa.

Lalexpo es una convención colombiana que promueve anualmente un evento internacional, donde convergen estrellas del mundo del entretenimiento para adultos en la web, páginas webcam y empresas dedicadas al sector de talla nacional e internacional.

En su octava edición, los organizadores esperan recibir 4.000 asistentes, un dato que, según ellos, representa una cifra récord para este tipo de eventos a nivel mundial.

“Se contará con la participación de empresarios, plataformas internacionales, comercializadoras de productos para la industria, empresas de posproducción, prestadores de servicios tecnológicos, cirujanos plásticos, odontólogos, arquitectos, estilistas, ingenieros, modelos, entre muchos participantes más”, explicó Lalexpo.

Este año, el encuentro estaba programado para desarrollarse del 13 al 15 de junio en Cartagena. Sin embargo, diferentes colectivos pedían su cancelación e incluso, recogieron firmas para que no se llevara a cabo. Por ello, la administración distrital decidió negar el permiso.

“Las consideraciones expuestas por la secretaria del Interior, Paola Pianeta, en oficio remitido a los organizadores, radican, principalmente, en la negativa desde la Administración al ser un evento lesivo para la ciudad, ante el peligro de que su fin sea tergiversado y se promueva una imagen negativa de la ciudad ante el mundo, como destino de turismo sexual o de desenfreno, el cual ha ocasionado un grave daño a Cartagena y las problemáticas sociales heredadas, relacionadas con la explotación sexual comercial que rechazamos y que queremos desterrar”, informó en su momento la Alcaldía de Cartagena.

Posteriormente, la junta directiva tocó puertas en Barranquilla. El congreso tendría lugar en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Todo parecía un hecho, pero, finalmente, la administración distrital no dio el aval.

La Alcaldía explicó que no concedió el permiso para la realización de dicho evento porque la ciudad no contaba con el pie de fuerza suficiente para garantizar su seguridad, debido a que la prioridad era la segunda vuelta de las elecciones presidenciales (19 de junio).

Además, el distrito indicó que la información presentada por los organizadores tenía imprecisiones relacionadas con la participación de organismos de control. Un argumento que en ese entonces fue rechazado por Lalexpo.

Aunque la realización ha causado polémica, la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Liliana Sierra, dio algunas aclaraciones sobre el evento que se llevará a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado en Yumbo (Valle del Cauca).

“Nosotros desde la alcaldía hemos venido acompañando este evento desde los diferentes organismos. Se va a hacer en inmediaciones de nuestra ciudad, nos parece importante y consideramos que la forma de mejorar las prácticas de esta industria no es prohibiéndola”, dijo.

Sierra, además, indicó que la formalización y la visibilización de este tipo de congresos hacen que las industrias se puedan empezar a constituir legalmente: “Aseguran que se transmitan los contenidos que son legales. Estos eventos promueven que los estudios webcam estén registrados en la Cámara de Comercio, que no se pague participación con menores de edad y que no haya explotación a las mujeres, etc.”, manifestó.

Aunque en redes han recibido críticas, la secretaria dijo que el impacto económico que dejará Lalexpo en Cali es relevante.

“Consideramos que la prohibición no es el camino para lograr condiciones más dignas para quienes trabajan en este sector. Es un evento que tendrá aproximadamente 80 expositores y 4.000 invitados, nos va a generar sin duda un gran impacto económico, pero no es esa la razón por la que lo acompañamos, sino que consideramos que no es a través de la prohibición que estas industrias se mejoran, son industrias totalmente legales”, concluyó.