La vía de la Comuna 18 en Cali que ya comparan con el ‘Bronx’ de Bogotá por los desórdenes y alto consumo de alucinógenos

Tamayo afirma que si el batallón Pichincha está tan cerca de este sector, se deberían coordinar acciones conjuntas entre Ejército y Policía para evitar el desorden y la anarquía que se vive en el lugar.“Es cierto que la Alcaldía debe hacer inversión social, llevar programas de atención para contrarrestar la drogadicción, pero eso no va en contra de los controles que se deben hacer porque de lo que no cabe duda es que, con todo y batallón, la delincuencia se tomó la Circunvalar entre 70 y 80″, recalcó.

Asesinato de mujeres, otra preocupación