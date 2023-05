Ladrones en Cali dejaron arrodillado a un hombre y le quitaron todo: las imágenes son impactantes

Un nuevo robo se presentó en la ciudad de Cali y quedó registrado en un video. Las imágenes son impactantes. Este año, las denuncias por hurto han crecido 14 % en comparación con 2022, según el Observatorio de Seguridad.

El robo se registró en el barrio Santa Rita, en el oeste de la ciudad. En dicha zona, un hombre que se movilizaba en un carro fue abordado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de los criminales, quien al parecer portaba un arma, lo amedrentó y le quitó sus pertenencias.

Fue tal la intimidación que la víctima terminó arrodillada y con las manos en alto para que no le hicieran nada. Con el hombre reducido, el ladrón ingresa al carro y saca un maletín, y después le arrebata algo de las manos, para luego huir.

El criminal, con el botín en mano, se sube a la motocicleta, cuya placa estaba levantada para dificultar la identificación de la misma, y escapan del sitio a toda velocidad, mientras la víctima seguía arrodillada, asimilando lo ocurrido.

Los ladrones levantaron la placa de la motocicleta para evitar su identificación. - Foto: Fragmento de video

La impactante escena fue grabada por un testigo del robo desde uno de los edificios de la zona. Por fortuna, la víctima del robo no resultó herida.

Robo registrado en Santa Rita



Ante este nuevo robo, los ciudadanos reclamaron mayor presencia de la fuerza pública en las calles y estrategias que combatan la delincuencia. Recriminaron, además, que mientras siguen ocurriendo hurtos, el alcalde Jorge Iván Ospina aparece bailando en TikTok y el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, afirma que algunos robos son montajes hechos para desprestigiar a la ciudad.

“Hasta cuándo tenemos que soportar a estos los delincuentes, hacen lo que les da la gana con los ciudadanos de bien”, dijo un hombre en redes sociales tras ver el video del robo.

El precandidato a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, cuya bandera de campaña es la seguridad ciudadana, se lanzó en ristre contra los delincuentes. “Cuando sea alcalde los que se arrodillarán serán los bandidos y no los ciudadanos buenos. Miserables ratas”, afirmó en Twitter.

Otro indignante robo se registró hace unos días en el barrio 7 de Agosto de Cali. La víctima es un motociclista que fue interceptado, perseguido y acorralado por un grupo de delincuentes.

Los criminales, quienes también se movilizaban en moto, le cercaron el paso al hombre hasta el punto de hacerlo estrellar contra una vivienda. La colisión provocó la caída del hombre y el robo del vehículo por parte de los sujetos.

Una cámara de seguridad instalada en la vivienda contra la cual se estrelló la víctima del hurto registró cómo lo intimidaron y se le llevaron la moto. Son al menos tres hombres los que arremetieron contra la víctima.

La mayoría de hurtos en Cali se cometen con armas de fuego o traumáticas. - Foto: Getty Images

No contentos con quitarle la moto, también querían arrebatarle sus objetos personales. Sin embargo, no lo logran. En medio del hurto le piden irse y no interponerse a su escape. “Pásame el celular, pásame el celular, corre, marica, corre”, gritan los ladrones, para después emprender la huida.

Tras el escape de los ladrones, la víctima, quien quedó con el casco de seguridad en la mano, le pide a los habitantes de la casa contra la que se estrelló que lo ayuden, pues aventó el celular hacia la propiedad para que no se lo quitaran los criminales.

Los ladrones se robaron la motocicleta, una Nmax de Yamaha. - Foto: Fragmento de video

“Por favor, el celular lo tiré, yo no tengo nada, me robaron. El celular cayó ahí, me robaron”, dice la víctima desesperadamente. El hombre necesitaba rápidamente el dispositivo para rastrear la ubicación de la motocicleta a través del GPS.

En lo que va de este año se han denunciado más de 1.000 robos de motocicletas en Cali, según el Observatorio de Seguridad.